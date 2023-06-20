В Москве дети убежали из дома из-за запрета на мобильные телефоны

После того как матери запретили пользоваться смартфонами, трое подростков сбежали из дома. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

Мать заявила в полицию об исчезновении троих детей. Все они являются приемными. По данным издания, родители и подростки часто ссорились из-за их плохой успеваемости в школе. 50-летняя жительница после очередной ссоры запретила детям пользоваться смартфонами. Они обиделись.

Когда мать вернулась домой с работы, она обнаружила, что детей нет, а телефоны отключены. Она позвонила в полицию. “Мы ищем подростков, которые сбежали из дома”, – говорится в сообщении.