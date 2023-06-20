 

В Москве дети убежали из дома из-за запрета на мобильные телефоны

20.06.2023, 18:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После того как матери запретили пользоваться смартфонами, трое подростков сбежали из дома. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

Мать заявила в полицию об исчезновении троих детей. Все они являются приемными. По данным издания, родители и подростки часто ссорились из-за их плохой успеваемости в школе. 50-летняя жительница после очередной ссоры запретила детям пользоваться смартфонами. Они обиделись.

Когда мать вернулась домой с работы, она обнаружила, что детей нет, а телефоны отключены. Она позвонила в полицию. “Мы ищем подростков, которые сбежали из дома”, – говорится в сообщении.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Розовый френч на красном ногте: маникюр и наряды лета в модном стиле барбикор

20.06 / Без паники! Эффектные оттенки волос, которые хорошо скрывают седину

20.06 / Мнение: Да это же просто… нефть!

20.06 / Объявившийся наследник Зайцева обвинил его сына в угрозах: Как крыса на тонущем корабле

20.06 / “Она посмотрела на меня и согласилась” – молодой красавец из “Голоса” о судьбоносной встрече с Долиной

20.06 / Народные приметы на 21 июня: Феодор Стратилат, что можно и нельзя делать в Фёдоров день

20.06 / Ода на спасение херсонской дворняжки

20.06 / Сбер внедрит искусственный интеллект в работу службы инкассации и охраны

20.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Техническое. 20.06.2023

20.06 / Мнение: Египет вступает в БРИКС, Израиль не против бандеровцев, европейское ворьё продолжает воровать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика