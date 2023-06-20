Рупор кремлевской пропаганды: Техническое. 20.06.2023

Техническое. 20.06.2023

1. Новый модератор решил свой форс-мажор и с завтрашнего дня возвращается к исполнению своих обязанностей. Я если честно за последние дни уже успел умаятся удалять разное дерьмо из комментариев которое заметил и то, что читатели присылают. Так что теперь всем займется специально обученный товарищ.

2. Старый модератор пока тусит в лагере подготовки. Учат нормально, стреляют вволю. В июле уже на фронте. Возможно порадует эксклюзивами. Главное, чтобы живой вернулся. И тогда мы обсудим с ним эволюционный марш в контесте войны на Украине.

3. Режим "для друзей" специально и на постоянку вводиться не будет. Это инструмент на случай форс-мажоров, когда я и модераторы не могут следить за комментариями. В обычное время никаких изменений не планируется. Комментарии открытые, все посты также открыты – никаких подзамочных записей "для друзей" нет. Кому хочется в эти периоды писать, пишите в личку – модератор с оказией подобавляет.

4. Никаких планов по уходу из ЖЖ нет – это как и ранее основная площадка, а Телеграм https://t.me/boris_rozhin это по сути лента онлайн-трансляции войны на Украине. Она не заменяет, а дополняет Живой Журнал. Создания канала в WhatsApp не планируется – это вражеский ресурс.

5. В свете некоторых послаблений в Твиттере, есть планы по публикации на канале https://twitter.com/colonelcassad контента на английском языке посвященного СВО для зарубежной аудитории. Одноклассники https://ok.ru/colonelcassad как и раньше только кросспост. В ВК https://vk.com/id111228080 кросспост + разный трэшконтент, мемы и т.п. Фейсбук и Инстаграм заморожены и не ведутся.

6. Никаких амнистий до конца войны на Украине не будет. В том числе и по причине действия законов о фейках и дискредитации ВС РФ. И мне спокойнее и кого-то из комментаторов не посадят. Если кого-то интересует, то по линии РКН с начала войны было 6 запросов и заблокировано 2 материала. Также по требованию отдела "Э" был удален 1 комментарий, причем сделанный еще до начала СВО.

7. Коммерческой рекламы в публикациях Живого Журнала и Телеграма до конца войны нет и не будет. Тем более "легендарная финка НКВД" у меня уже есть – завидуйте! (если что, предложения за пост про финки начинались от 50 000 рублей за пост – 4 часа позора в неделю и сотка есть – можно не работать). Предложения можно не присылать.

Донаты персонально на себя я также не собираю. Единственные сборы (помимо гуманитарных), это на модераторов в ЖЖ и Телеграм. Если хотите поддержать модераторов, реквизиты найти не сложно. В конечном итоге, им приходится эти авгиевы конюшни разгребать с помощью добровольных помощников.

8. Гуманитаркой я также лично не занимаюсь (поездка в Киргизию за пикапами счастливое исключение) – я лишь предоставляю свои площадки для различных гуманитарных фондов и волонтерских групп для поддержки идущих сборов. Сборы выходят каждый день. Отчеты также выходят на регулярной основе. Актуальный сбор ежедневно висит в закрепе в Телеграме. Никому лично по поводу сборов и денег я не пишу. Если вам кто-то написал и представился моим именем – это мошенники. Будьте внимательны и осторожны – "служба безопасности Сбербанка" не спит и ищет способы добраться до ваших денег.

—