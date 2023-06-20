Мнение: Египет вступает в БРИКС, Израиль не против бандеровцев, европейское ворьё продолжает воровать

1. Когда мы помогали Египту строить плотину, ещё при Хрущёве, население Египта составляло 20 млн человек. В нулевые, когда россияне массово открыли для себя радости матрасных туров, плотно освоив Хургаду и Шарм-эль-Шейх, в Египте жили уже 70 млн. Сейчас население Египта составляет 105 млн человек и продолжает быстро расти. Страна остаётся небогатой, — учитывая её современную историю, это понятно, — однако размер имеет значение, так что она занимает важное место на экономической карте мира уже сейчас. Если очень грубо, то Египет примерно соответствует Ирану по многим показателям, начиная от размеров, и заканчивая стратегической значимостью. К примеру, подушевой ВВП в этих странах одинаковый, а географическое положение у Египта даже более выгодное: на территории страны расположен Суэцкий канал.

Так вот. Египет встал в очередь на вступление в наш БРИКС (ссылка):



В последние годы политики многих других стран высказывали желание о вступлении в организацию — говорили про Саудовскую Аравию, Египет и даже Турцию, свои заявки подавали Аргентина и Иран. На днях из этих стран официально была подана еще одна заявка на членство в организации — её зарегистрировали власти Египта (источник). После слухов и разговоров прошел примерно год (обсуждали эту тему в июле 2022). Вместе с Египтом, свое желание стать членом БРИКС тем или иным образом выразили уже более 20 стран.

В чем заинтересован Египет в составе БРИКС:

– В развитии торговли со странами организации.

– В максимальном переходе на национальные валюты в торговле, либо же в переходе на единую валюту. Это одна из главных целей Египта.

– В повышении эффективности работы «Нового банка развития» — его создали члены БРИКС в 2015 году, однако Египет уже является его участником.

Российский посол в египетской столице уже сообщил, что Россия эту заявку поддержала.

2. Израильская дипломатия считает, что в нынешних условиях Израильскому государству следует примириться с культом нацистов и бандеровцев на Украине (ссылка):



Как заявил посол Израиля в Киеве Михаил Бродский, еврейское государство готово мириться с героизацией нацистов на Украине и поддерживать бандеровцев до тех пор, пока они воюют с Россией.

Об этом он сознался эфире израильского телеканала «Iton TV» (ранее изгнавшего из эфира Якова Кедми вместе с Александром Вальдманом, который приглашал Кедми на свои передачи):

«Наши комментаторы, особенно из России, часто пишут: «Видите, евреи, вы их поддерживаете, а у них героизация фашизма, у них бандеровцы, а вы их поддерживаете», – сказал ведущий.

Бродский ответил, что, хотя «наш взгляд на такие личности, как Бандера, Шухевич, Мельник и так далее, сильно отличается от взгляда большинства украинцев» по причине того, что «эти люди поддерживали идеологию нацизма, … они хотели видеть Украину без евреев, так же, как и без поляков, коммунистов, и ещё много без кого», — это герои, которые боролись за независимость Украины.

«И сегодня неправильно было бы обуславливать нашу помощь Украине тем, что Украина перестанет переименовывать улицы и перестанет называть героями Бандеру или Мельника», – добавил Бродский.

Больно видеть, до каких глубин самоунижения опустился сейчас гордый когда-то израильский народ. Однако старое правило не обманешь. За дружбу с США надо платить.

3. В Европе собираются украсть проценты с замороженных активов России (ссылка):

В последнее время страны Евросоюза значительно приблизились к утверждению плана по использованию российских активов в интересах Украины. Об этом в комментарии CNBC рассказал высокопоставленный чиновник.

На прошлой неделе шведский дипломат Андерс Анлид рассказал, что страны объединения ведут соответствующую дискуссию уже давно и наконец-то готовы предложить идеи, как направить средства для восстановления пострадавших территорий. <…>

Анлид подтвердил, что речь идет о сумме около 200 миллиардов евро. Предварительно он предложил ориентироваться на доходность три процента годовых, что означает шесть миллиардов долларов за год только доходов. При этом даже полная сумма не компенсирует восстановление территорий. По мартовским оценкам Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и правительства Украины, стоимость восстановления составляет 441 миллиард долларов.

Пока что на практике Украину восстанавливает только Россия — те регионы, которые уже очищены от нацистов, и которые мы физически можем восстанавливать. Что касается кражи процентов, то нам эта возня на руку. Если бы Запад украл всё сразу, одним мощным кидком, урон его репутации был бы не так велик. А так Запад рубит хвост своей репутации по частям: пару раз в месяц находит очередной предлог напомнить планете, что Западом управляют мошенники, доверять которым деньги — большая глупость.