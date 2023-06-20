Белые джинсы для работы. С чем сочетать их для создания идеального образа

Грамотно составленный гардероб не будет полным без идеальных белых джинсов. Это один из самых простых способов сменить повседневный наряд на нарядный. В белых джинсах есть что-то такое, что всегда выглядит непринужденно, но при этом дерзко, модно и шикарно одновременно.

Белые джинсы – вызов стилю

Носить их может быть непросто. Не говоря уже о потенциальной возможности посадить пятно, сама идея обтянуть свою фигуру белоснежной тканью может стать настоящим испытанием. Но вовсе необязательно выбирать узкие модели. Трубы, клеш, скинни – для каждого возраста и комплекции найдется своя модель. Джинсы невероятно женственно выглядят как на молоденьких девушках, так и на зрелых женщинах, поэтому не стоит верить мифам, что эта одежда подходит только подросткам.

Белые джинсы на работе

Не всегда дресс-код допускает ношение подобной джинсовой одежды, но белые модели смотреться намного выгодней, чем синие или черные. Независимо от цвета, джинсы должны быть опрятными, и к белым вопросов будет намного больше, чем ко всем остальным. Также важно правильно их носить и сочетать с другими предметами туалета, чтобы выглядеть на все 100 процентов.

Белые джинсы определенно можно надеть в офис, главное – профессионально сбалансировать наряд. Выбирайте фасоны, в которых нет места открытому животику.

Выбираем модель по фигуре

Если вы покупаете джинсы для себя, то рекомендуем потратить некоторое время на то, чтобы примерить разные модели и получить представление о том, что лучше всего подходит для вашего типа телосложения. Джинсы вообще сложно подогнать по размеру, а использование светлого цвета делает это практически нереальной задачей. Идеальная модель будет достаточно плотной, чтобы вам не казалось, что она просвечивает насквозь, будет повторять изгибы силуэта, но не будет слишком тесной.

Дополнительный совет стилистов: всегда обращайтесь к портному, чтобы он убрал карманы (спереди и сзади) c белой джинсовой ткани. Это очень простая переделка, которая обеспечивает гораздо более привлекательный внешний вид. Белые брюки с просвечивающими карманами выглядят слишком небрежно.

Вторым вопросом после выбора идеальной модели становится подбор подходящей обуви. Не забывайте, что эта деталь туалета максимально отражает вкус владелицы, и чаще всего мужчины обращают внимание на обувь в первую очередь. Но на этом затруднения не заканчиваются, ведь, чтобы завершить образ, вам нужно подобрать хорошо сочетающийся верх. Это не так сложно, особенно если следовать нижеприведенным советам.

Добавьте цвет + принт

Не бойтесь использовать цвет при создании повседневного образа. Белые джинсы отлично смотрятся на фоне ярких цветов и принтов и создают забавный и женственный образ. Выбирайте блузку розового или зеленого цвета, добавьте оригинальный пояс ярких оттенков, с белым низом легко сочетается любая, даже самая экстравагантная деталь. Не стоит забывать про пастельные оттенки, они тоже пригодятся вам для создания интересного образа, особенно если добавить яркие аксессуары.

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Отличным вариантом, чтобы дополнить ансамбль с белыми джинсами, являются воздушные шарфики и платки. Их можно использовать в качестве пояса, развернуть и повязать вокруг талии как асимметричный платок, чтобы добавить образу легкости.

Монохромный ансамбль

Сочетайте брюки с белым топом. Монохромный ансамбль – один из самых лучших способов создать непринужденный стиль. В таком наряде любая женщина кажется моложе, ярче и красивее. Не забывайте, что оттенков белого тоже немало, это шампань и слоновая кость, песочный и ослепительный глянец. Каждый из них уникален и помогает сбалансировать наряд, расставляя акценты. Достаточно надеть белоснежный низ и верх более теплого оттенка. Получается гармоничный образ для работы и праздника.

Комбинация с кожей или замшей

Чтобы придать белым джинсам меньше женственности, попробуйте сочетать их с эффектной кожаной или замшевой курткой. Идеально подходит для пятничного свидания или концерта с подругами. Образ получается немного дерзким и ярким. И наконец, белые джинсы очень хорошо сочетаются с другими нейтральными вещами. Это особенно хорошо выглядит, если ваш стиль сдержанный и вы не носите слишком много цветных вещей.

Заключение

Если вы не уверены, как сочетать белые джинсы с другими вещами, отличный способ научиться – воссоздать наряды, которые вы видите на фотографиях. Метод проб и ошибок – один из лучших способов определить, что соответствует вашему личному стилю, что кажется комфортным и соответствует тому, кто вы есть и что вы хотели бы включить в свой повседневный гардероб.

Конечно, белые джинсы совершенно не подходят женщинам с маленькими детьми. Прогулки с малышами могут слишком быстро привести идеальную одежду в неопрятную. Не стоит надевать их и на прогулку с собакой, вся пыль будет осаживаться на белоснежной ткани. А вот в офис, на прогулку или в кафе это самое то.