“Даже в дерзких мечтах не могла представить, что жизнь будет связана с актерством”: Анна Нахапетова о профессии, службе в театре и строгости с детьми

Анна Нахапетова – дочь актеров Веры Глаголевой и Родиона Нахапетова. Анна дебютировала на экране в фильме «Воскресный папа» – девочке тогда исполнилось всего семь. Свой дальнейший путь Нахапетова связала с балетом, но вновь вернулась в кино. Анна дала интервью Татьяне Устиновой, в котором рассказала о профессии, службе в театре и строгости с детьми.

О детстве

Родители Нахапетовой были известны во всем Советском Союзе, но на Анне и ее сестре Маше это никак не отражалось.

«Нам ничего не рассказывали, не брали на съемки. Я помню только то, что после съемок родители очень много умывались. В семье не было культа родителей, их фильмов. Нас воспитывали, как и всех. Мы с Машей были очень дружны, играли в одну сюжетную линию неделями», – говорит Анна.

Девушка помнит, что родители старались не допускать посторонних людей в близкий круг. «На праздники приходили родственники, какие-то друзья. Но не было такого, чтобы в нашем доме всегда были открыты двери и полно народу», – вспоминает актриса.

О папиной мечте

Уже с трех лет Анна начала заниматься балетом, несмотря на маленький рост. «Я для себя знала, что не должна подвести родителей: они очень хотели, чтобы я стала балериной. Это была папина мечта, а потом она стала моей. Мне нравилось это, но я все время сидела на диетах. А вот Маше можно было есть поплотнее, она худенькая была», – говорит Анна. Когда девочке было девять лет, она поступила в профильный балетный класс в Ленинграде.

С Аней отправилась бабушка, и четыре года они прожили в неуютной коммунальной квартире. «Маша осталась с мамой, папа уехал в Америку. Мама приезжала к нам на выходные, мы писали друг другу письма. Я ездила на дополнительные занятия, ходила к ведущей массажистке, чтобы она мне форму ног исправила. В общем, все силы были брошены на балет», – рассказывает актриса. «Потом бабушке надоело и она перебралась обратно в Москву, я тоже перевелась. После училища мне предложили работу в Большом театре, где я и прослужила 21 год. В 35 лет уже ушла на пенсию и оформила ее раньше, чем моя мама», – говорит Анна.

О службе в театре

Этот период Анна вспоминает с трепетом, ей всегда хотелось покорить сцену.

«Мне не хотелось постоянно быть в кордебалете. Мой педагог сразу взял меня под крыло, у меня было много сольных партий. Я не пробила эту стенку, а повредила лоб. Приходилось все время доказывать, что ты тут не случайный человек, На моем веку сменилось пять художественных руководителей, и под каждого приходилось подстраиваться. Было такое, что меня не брали на гастроли, даже если я танцевала в этих спектаклях. Говорили, что пусть едут те, кому нужнее. Мне было обидно это слышать. Все это – дело вкуса. Кто-то считает, что ты недостоин, а кто-то видит твою работу и поощряет. Там было больше счастья, это огромный пласт моей жизни», – говорит Анна Родионовна.

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О семье и строгости с детьми

Анна вспоминает, что с сестрой у нее было негласное разделение, которое не одобряли родители. «Маша была больше мамина, а я – папина. Когда папа еще не уехал в Америку, мы с ним часто утром на кухне проводили время вместе, что-то готовили для всей семьи. Ничего не было вкуснее папиных сырников. Он много нам читал, были какие-то домашние концерты. Папа приучил нас с Машей к Блоку, Пастернаку, Ахматовой. Родители никогда не подчеркивали разницу между нами, но она была», – говорит Анна.

Во втором браке Глаголевой на свет появилась девочка, которую назвали Настей. Младшую сестру Анна любила, проводила с ней много времени и поэтому не стремилась рано заводить детей.

«Я родила дочь в 28 лет, до этого рядом со мной всегда была Настя. Когда она уже стала постарше, то родилась Полина. Они обе выросли за кулисами театра. Бабушка и отец Полины – артисты балета, но я не дала ей стать балериной. Я строгая мама. Моя мать, Вера Глаголева, не была такой по отношению к внучке. Мама Полину обожала», – говорит Анна.

О кино

Родители не хотели, чтобы Анна шла по их стопам. Но судьба распорядилась иначе: в 7 лет Нахапетова снялась в фильме «Воскресный папа». По сюжету было нужно, чтобы у Веры Глаголевой была дочь.

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На появлении в кадре настоящей дочери актрисы настоял режиссер – так было проще. Потом Анна уговорила мать пустить ее на пробы фильма «Одна война», где режиссером выступала Глаголева. Нахапетова прошла кастинг на общих основаниях. «Я долго стояла у мамы под дверью и подслушивала, какие фамилии она называла. Я не могла спросить напрямую у нее. Мама никогда нас не хвалила, но, если ей нравился спектакль, советовала подругам. Однажды я даже снялась с Рэйфом Файнсом, он очень нравился маме. Мы прожили с ним месяц в деревне. У меня была крошечная роль, но я ее запомню на всю жизнь», – говорит артистка.

О профессии

Но на балете карьера Нахапетовой не закончилась, и она шагнула в другую жизнь. «Даже в дерзких мечтах не могла представить, что жизнь будет связана с актерством. Один спектакль – да. Но не так, чтобы каждый год у меня были премьеры», – говорит артистка.

Анна познакомилась с ведущим актером Театра сатиры Станиславом Николаевым – он и привел девушку на сцену. «Меня позвали в пьесу, которая была синтезом балета и драмы. Мы долго репетировали, и это был ужас. Меня пугала сцена. Спектакль начинался с танца, и я только так могла расслабиться. Я с замиранием сердца ждала худсовета и с удивлением не услышала ни одного плохого слова. Это было первое путешествие в другую жизнь», – говорит Нахапетова.

О Виктюке

В дальнейшем просто сработало сарафанное радио: коллеги видели, как работает Анна, и стали советовать ее в другие проекты. «Я работала у Виктюка, мы прекрасно с ним ладили. Я его боготворю. Это великий человек, рожденный для театра. Я всегда чувствовала, что хочет от меня режиссер, выписывала его замечания в блокнот. У Романа Григорьевича не было слова «не могу». С его уходом поменялось не так много, мы стараемся оставить все, как есть», – говорит актриса.

О последней работе

В прошлом году Анна приняла участие в съемках сериала «Отверженная» режиссера Александра Бутько. Она исполнила там драматическую роль женщины, на которую постоянно сыплются несчастья. «У нее обнаружили тяжелую болезнь, ушел муж, забрал сына. Но моя героиня сможет со всем этим справиться и обрести веру в лучшее будущее», – говорит актриса.

Анна признается, что переход со сцены в кино дался ей непросто. «Я раз за разом преодолеваю саму себя. Мне доставляет огромное удовольствие эта работа – так и держусь», – говорит звезда.