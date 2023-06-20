Мнение: О начавшейся игре за спиной у Путина… Его аккуратно сливают?

Всё прошло по канонам настоящей специальной операции. Не военной, не силовой, скорее дипломатической. Был напущен «информационный туман» предварительно. Была и «акция прикрытия», нарочито демонстративная. Было сложно, в общем. Но зато — результат…

Вот чем отличается настоящий профессионал от дилетанта «из подворотни»? Умением не капризничать, не истерить в сложной ситуации, а продолжать делать свою работу, сохраняя покер-фейс. И, главное, добиваться нужного результата в любых условиях. Проявляя, так сказать, искусство возможного, переходящее в возможность невозможного.

Завершившийся американской победой «по очкам» визит Энтони Блинкена в Пекин — это первый визит госсекретаря США в #Китай с 2018 года. И начался он в не самой благоприятной обстановке. Пекин был сильно «обижен» на Вашингтон из-за зимнего скандала с воздушным шаром над Америкой. Который ВВС #США всё же сбили, несмотря на китайские протесты и просьбы, а Энтони Блинкен отложил свой визит, чего ему не забыли.

В Пекине его встречали подчёркнуто холодно, в отличие от недавней высокой делегации европейцев.

Даже с поправкой на президентский статус Эмманюэля Макрона, контраст колоссальный.

Далее Глава МИД Китая Цинь Ган уже на переговорах с Энтони Блинкеном прямо заявил о самом низком уровне отношений двух стран более чем за 40 лет. В ответ американский посланник, не моргнув глазом, пригласил своего визави в гости, назвав переговоры с ним «откровенными». Что на дипломатическом языке означает «поругались».

До самого последнего момента было неизвестно, встретится ли эмиссар Вашингтона с президентом КНР Си Цзиньпином. Добился. Встретился. И даже «сломал лёд». Во всяком случае, обе стороны заявили, что они обсудили увеличение количества авиарейсов между двумя странами, договорились поощрять образовательные обмены и обменялись другими мелкими любезностями. А китайский лидер заявил, что стороны не только достигли «договорённостей по конкретным вопросам», но и добились прогресса в стабилизации отношений. Для этого, правда, Энтони Блинкен публично, под камеры подчеркнул, что США считают Тайвань частью КНР и «не поддерживают» его независимость. С одной стороны, в повторении официальной позиции Америки нет ничего зазорного, с другой, после многих заявлений и предостережений из Вашингтона в адрес китайского руководства, это всё же некоторый слив Тайбэя ради налаживания отношений с Пекином.

Ну и по «российской проблеме» кое-что было сказано. Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает возможную конструктивную роль в завершении украинского кризиса. Однако подчеркнул, что Штаты считают недостаточным прекращение военных действий и предложил Пекину помочь «в поиске справедливого и длительного мира на Украине… когда будет правильное время». Такой мир, по его мнению, «должен отражать устав ООН, включая территориальную целостность и суверенность» Украины. С китайской стороны возражений не последовало.

В общем, сольёт и сдаст Си Цзиньпин своего партнёра, российского президента Владимира Путина как разменную монету в «правильное время»?

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