Дугин, Малофеев, Проханов и Ткачёв в эфире «Царьграда» обсудили, несёт ли каждый израильтянин ответственность за оккупацию территории Сирии

Философ Александр Дугин, предприниматель Константин Малофеев, писатель Александр Проханов и протоиерей Андрей Ткачёв в эфире телеканала «Царьград» обсудили, несёт ли каждый житель Израиля ответственность за оккупацию территории Сирии и бывают ли вообще «хорошие евреи».

По мнению Дугина, хотя коллективная ответственность жителей еврейского государства и соответствует базовому, общечеловеческому пониманию справедливости, на практике такая концепция имеет серьёзные изъяны и задаёт «деление на плоскости, чуждое русскому образу мысли и свойственное атлантистам-эсхатологам шестой, заключительной волны».

Проханов участвовал в эфире из своего загородного дома на берегу озера Куэйба в окрестностях Каракаса – столицы страны победившего социализма. Он напомнил: среди граждан Израиля есть немало арабов, которые сами готовы «встать на путь краснознамённого джихада и взять в руки сияющие клинки возмездия, надолго озарив Ближний Восток пламенем из горницы справедливости». Именно они, считает писатель, станут «локомотивом, который снесёт преступную клику, захватившую благословлённый Сталиным Израиль».

Наконец, затем стороны при участии Малофеева и Ткачёва обсудили агрессию израильского режима с точки зрения истории, религии, экономики и науки – говорили о том, есть ли у евреев «ген агрессии» или же напротив им свойственна «стадная покорность», учитывая, что ещё ни одно из израильских правительств не было свергнуто собственным населением за агрессивные войны с соседями. Александр Дугин успел заметить, что «генетика – удел стагнирующих вырожденцев», а Александр Проханов покинул эфир досрочно, поскольку электроэнергию в Венесуэле сейчас подают только 4 часа в день.

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