“Будем жестко отслеживать”: Милохину прочат карьеру дворника

Несколько дней назад Даня Милохин, который, словно стрекоза из басни И. А. Крылова, наслаждался славой без единой мысли о будущем, заявил о том, что хотел бы вернуться в Россию. Растративший все свои деньги, он несколько месяцев был финансово зависим от своего лучшего друга – скандального певца Моргенштерна* и, судя по всему, захотел с этим покончить.

Однако, мечты его о быстром возвращении в российский шоу-бизнес могут обратиться прахом. Депутат Роман Худяков прокомментировал заявление блогера в общении с журналистами, заявив о том, что готов буквально лечь костьми – лишь бы не допустить того, чтобы юношу приняли с распростертыми объятьями.

“Им дорога к работе на территории России закрыта. Мы будем жестко отслеживать данных товарищей”, – высказался чиновник о Милохине и прочих сбежавших звездах.

Сообщил политик и то, что в столь ответственном деле ему помогут его патриотично настроенные коллеги. Таким образом, Худяков и поддерживающие его депутаты уже прочат Дане Милохину карьеру дворника. Это, по словам мужчины, единственное занятие, где экс-участник “Ледникового периода” сможет заработать хоть копейку.

* – объявлен иноагентом по решению Минюста РФ.