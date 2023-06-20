Создали двигатель внутреннего сгорания для сельхозтехники

Российские ученые и инженеры продолжают работать над развитием сельскохозяйственной техники, чтобы повысить ее эффективность и уменьшить нагрузку на окружающую среду. В результате исследований был создан новый двигатель внутреннего сгорания.

Этот агрегат имеет ряд преимуществ перед традиционными: он использует сжатый воздух для сжигания топлива, что позволяет снизить уровень выбросов в атмосферу. Благодаря этому новый двигатель является более экологически чистым, чем конкурирующие на рынке агрегаты.

Кроме того, новый двигатель обладает большей мощностью и более надежным механизмом. Он способен работать в самых тяжелых условиях, какие только могут встретиться на сельских полях.