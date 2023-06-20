Если «Агора»* не идет к Минюсту…

Генпрокуратура наносит удар по штабам правозащитников. Что будет?

Весть о признании «Агоры» нежелательной организацией Генпрокуратура РФ 19 июня донесла до широкой общественности в мессенджере «Телеграм», который был заблокирован Таганским районным судом Москвы по требованию Роскомнадзора в 2018 году, но через два года разблокирован. Формально — за «высказанную основателем готовность противодействовать терроризму и экстремизму», а на самом деле, потому что реальная его блокировка повлекла бы слишком много непредсказуемых последствий для всего российского сегмента сети Интернет.

Едва ли и с «Агорой» получится намного успешнее. Созданная в Казани в 2005 году, она была ликвидирована Верховным судом Татарстана по требованию Минюста еще в 2016-м. Эта организация с тех пор не существует, осталось лишь имя, которое, правда, дорогого стоит: адвокаты и юристы, ассоциирующие себя с флагом «Агоры» и объединившиеся в неформальную сеть, в самом деле демонстрируют высокую эффективность, берясь за уголовные и административные дела с политической подоплекой во многих регионах России. В пресс-релизе прокуратуры это сформулировано как «оказание юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией» — в первую очередь речь сегодня идет, конечно, о противниках специальной военной операции.

Поскольку «Агора» была чисто российской организацией, хотя и получала финансирование из зарубежных фондов, признать ее «нежелательной» даже задним числом нельзя: по известному «закону Димы Яковлева» (№ 272-ФЗ от 28.12.2012 в редакции 2015 года) этот статус может присваиваться только зарубежным или международным НКО. Для доморощенных существует клеймо «иностранных агентов», присвоенное основателю бывшей «Агоры» Павлу Чикову** в марте 2023 года.

Генпрокуратура вышла из положения, указав в качестве первой «нежелательной» некую болгарскую Law Sofia Foundation, а «Агору» — через запятую.

Этот вид рестрикции накладывается во внесудебном порядке, что позволило прокурорам никак не объяснять связь между Болгарией и Татарстаном. Чиков, который в свободное время любит путешествовать, до сих пор недоступен для комментариев, а и был бы доступен, вряд ли их дал бы — с какой стати светиться?

Участие в деятельности «нежелательной организации» влечет на первый раз административный штраф, а при повторном нарушении — уголовную ответственность по ст. 284.1 УК РФ — максимальное наказание до четырех лет лишения свободы. Юристам, объединенным в неформальную сеть, впредь лучше не афишировать связь с бывшей «Агорой». Однако при этом никто не может запретить им работать по индивидуальным договорам с клиентами, в том числе, оказывая юридическую помощь pro bono, то есть безвозмездно. А как будут находить защитников «оппозиционеры с выраженной антироссийской позицией», это уж их дело.

Более строгое наказание — до шести лет лишения свободы — установлено частью 3-й той же статьи УК за «организацию деятельности нежелательной организации». Это про Чикова, который до 2019 года входил в президентский совет по правам человека.

Однако едва ли у российской юстиции в обозримом будущем дотянутся до него руки, тем более что к такому повороту событий он был, конечно, готов.

Хотя это и не смертельно для бывшей «Агоры», но «оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией» найти хороших защитников станет сложнее. Решение Генпрокуратуры развивает атаку на адвокатуру — ранее в Думе появился законопроект о запрете на выезд адвокатам, допущенным к делам с государственной тайной, продолжается серия организационных наездов на адвокатские палаты и отдельных адвокатов, работающих с несогласными.

А чем, собственно, они мешают коллегам-судьям, коллегам-следователям и коллегам-прокурорам, если по делам с политической подоплекой те в целом игнорируют доводы, основанные на законе и здравом смысле? Судебная система устроена так, что в ней всегда остаются следы. Грамотные юристы документируют нарушения и заносят их в своего рода летопись беззакония с указанием имен тех, кто их сегодня творит. Рано или поздно дела в отношении «оппозиционеров с выраженной антироссийской позицией» будут пересматриваться, и встанет вопрос об ответственности тех, кто сегодня их фабрикует. Есть и хорошие новости: судьи и силовики ведают, что творят, и боятся.

Леонид Никитинский,

обозреватель «Новой газеты»

* Признана нежелательно организацией.** Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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