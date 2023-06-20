 

Назван способ избежать засорения слива

20.06.2023, 16:55, Разное
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Если нет возможности вызвать сантехника для устранения проблемы, то это может стать большой проблемой для дома. Чтобы избавиться от неполадки, необходимо соблюдать инструкцию.

Решение, которое предлагает мастер для очистки засорившейся канализации или слива, включает в себя уксус и пищевую соду. После смешивания в действие вступают правила химии. “Насыпьте в слив раковины или ванной две чайные ложки пищевой соды, а затем влейте одну чашку уксуса. Пищевая сода и уксус вступят в реакцию, в результате которой образуется много пены. Эта смесь способна растворить грязь, которая накапливалась в течение очень долгого времени, и тщательно очищает трубы”, – пишет NVL.

После обработки специалист рекомендует вылить большое количество горячей воды на место засора. После такой манипуляции желание найти контакты и пригласить “хозяина часа” к телефону обычно пропадает.


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