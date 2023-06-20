Мнение: Рост грамотности до революции, место РИ по грамотности и причины нелюбви к ЕГЭ

1. Инфографика о том, насколько сильно выросла грамотность в России за два десятилетия, между переписями населения 1897 и 1920 годов (ссылка):



Понятно, что революция и гражданская война росту распространения грамотности отнюдь не способствовали, а только замедлили его (чего стоят хотя бы несколько миллионов детей беспризорников, попавших в то время на улицы вместо школ). Политика ликбеза (ликвидации безграмотности) была объявлена в декабре 1919 года, перепись проведена в августе 1920 года, и менее чем за год в условиях гражданской войны о каком либо существенном увеличении уровня грамотности говорить не приходится.

Таким образом, то удвоение доли грамотных людей, которое мы видим на графике, это практически целиком заслуга царской власти. Ну а последующее достижение грамотности подавляющим большинством населения за следующие 20 лет (к концу 1930-х годов) было уже делом техники, да и просто вопросом времени: неграмотные старшие поколения к тому моменту в значительной степени выбыли.

2. А вот таблица уровня грамотности в разных странах мира к 1920 году. Точнее говоря, показан процент неграмотных среди призывников в армию (ссылка):

Как видно, Россия отставала к тому моменту от стран Западной и Северной Европы, англосаксонских стран и Японии. Однако мы опережали Южную Европу (включая Испанию, Италию и Грецию), не говоря уже о странах Азии и Африки.

Очередное свидетельство очевидного факта: революция только отбросила Россию назад и затормозила наше развитие. У Российской Империи дела шли великолепно — с небольшим отставанием от самых развитых капиталистических стран, но с более высокими темпами роста во всех значимых областях.

3. Блогер boldogg объясняет, почему многие у нас так сильно и во всеуслышание не любят Единый государственный экзамен – ЕГЭ. Цитирую с сокращениями (ссылка):



ЕГЭ – это как чиновники. Это то, что принято ругать, получать за это от общества поглаживания и преисполняться самодовольства — как же, эдакую бяку осудил.

На мой взгляд ЕГЭ сейчас очень неплох. <…> Именно поэтому его ругают – многие предпочли бы, чтобы свою функцию он выполнял похуже. Ну, а кого-то он просто от кормушки отодвинул – здесь мы передаём привет некоторым из тех, кто в приёмных комиссиях вузов сидел.

Все сколько-нибудь обоснованные претензии к ЕГЭ строго делятся на две части.

Часть первая. Это проблемы не именно ЕГЭ, а экзамена вообще, экзамена, как идеи.

“На ЕГЭ натаскивают”.

Во-первых, не так просто натаскать на ЕГЭ. “Тот, кто говорит, что это было проще, чем отнять конфетку у ребёнка, просто никогда не пробовал отнять конфетку у ребёнка”.

Во-вторых, на любой экзамен будут натаскивать. До ЕГЭ что ли не натаскивали. Ну, да, тогда целились на экзамены конкретного вуза и натаскивали на них. Иногда вплоть до конкретного преподавателя. “В этом году глава комиссии Александр Игоревич. Он очень любит волновую оптику”. И всю весну планирующих поступать в этот вуз прицельно натаскивают на волновую оптику. И этого трудно избежать – см. выше – так работает сама идея экзамена, преодолеть это – крайне нетривиальная задача.

“ЕГЭ это такой стресс для детей!”

Да, правда. Стресс. Но в другой форме что ли экзамен не стресс?

Это, опять-таки, присуще экзамену, как идее. Как можно не волноваться перед экзаменом? Только если он для тебя в принципе не важен или если он фейковый.

И так далее, не буду перечислять всё, общий принцип ясен.

Часть вторая. Это проблемы не ЕГЭ, а того, что мы с помощью ЕГЭ измеряем.

Проблемы собственно образовательной системы. Да, многие дети к концу школы не знают математику даже на вялую тройку. Да, есть проблемы с геометрией, особенно с доказательствами. Да, есть то, есть сё, есть поросё. И нам ЕГЭ об этом говорит, он нам это показывает, он делает эти проблемы видимыми. Потому что сам ЕГЭ, как измерительный прибор, работает хорошо.

Конечно, было бы довольно мило измерять температуру градусником с заклеенной шкалой, на которой изображён столбик ртути, всегда находящийся на 36,6. Все всегда были бы здоровенькие — так здоровенькими бы и помирали.

Можно проводить фейковые выпускные экзамены из школы. Зато задания этих экзаменов будут прилично выглядеть, и результаты будут прилично выглядеть, и все такие молодцы, и все знают математику. Вон, остановите маршрутку и спросите её водителя, Ивана Петровича, которому 50+ лет и который не из “поколения ЕГЭ”, хорошо ли он знал математику, когда школу заканчивал. Наверняка просто отлично!