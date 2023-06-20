Китайское “картографирование лица”, пробники и SPF: 6 советов по уходу за кожей, которые никогда не устареют

Когда дело доходит до ухода за кожей, лучше всего подходить к этому вопросу с идеей “меньше, значит больше”. В конце концов, нанесение слишком большого количества продуктов на лицо повышает риск появления прыщей, аллергических реакций и гиперемии. Тем не менее, индустрия ухода за кожей не только выпускает новые продукты каждый день. Научиться адаптировать свой уход к тому, что лучше всего подходит для вас, требует много работы.

Чтобы по-настоящему узнать, какие продукты работают лучше всего, обычно требуются исследования. Искусство ухода за кожей — это целая наука. Если вы хотите преобразить свою кожу, вам может потребоваться больше, чем просто базовые знания, чтобы увидеть желаемые результаты. Если у вас нет времени, чтобы выяснить, какие продукты лучше всего подходят для вашей кожи, изучите сегодняшнюю статью с вечными советами.

Все внимание SPF

Солнце играет жизненно важную роль в жизни на всей планете. С его помощью растет пища, оно обеспечивает тепло и свет. Однако его ультрафиолетовые лучи вредны для нашей кожи. Солнцезащитный крем — самый важный шаг в вашем ежедневном уходе за кожей. Без его присутствия все активы, сыворотки и процедуры, которые вы применяете, становятся бесполезными.

Например, вы можете прибегнуть к химическому пилингу или ретинолу, чтобы избавить кожу от гиперпигментации или уменьшить морщины. Это не только делает вашу кожу более чувствительной к солнцу, но и ультрафиолетовые лучи вызывают преждевременное старение и обесцвечивание. Трата времени на устранение неровностей тона и текстуры не сработает, если у вас нет солнцезащитного крема, чтобы предотвратить ухудшение состояния кожи на солнце.

Чтобы получить максимальную защиту, никогда не используйте солнцезащитный крем ниже 30 SPF. Всякий раз, когда вы находитесь на улице или ваше лицо видит солнце, повторно наносите солнцезащитный крем каждые два часа.

Используйте пробники

Легко увлечься маркетингом и обзорами блогеров о модных продуктах по уходу за кожей. Некоторые люди могут поклясться, что сыворотка или увлажняющий крем изменили их жизнь. Однако впечатляющие результаты могут быть обусловлены магией фильтров. Если вы думаете о покупке нового продукта, попробуйте сначала пробник.

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Это не только дает вам возможность увидеть, действительно ли вам нравится продукт, но и позволяет протестировать его, прежде чем приобрести полноценную версию. Для теста нанесите количество продукта размером с горошину на чистую сухую кожу. Наблюдайте за этой областью около 24 часов. Если вы испытываете раздражение, покраснение или воспаление, прекратите его использование.

При тестировании продукта, чтобы узнать, действительно ли он эффективен, вы не увидите никаких изменений за одну ночь. Требуется несколько недель, чтобы увидеть разницу на вашей коже.

Картографирование лица

Люди со склонной к акне кожей могут часто сталкиваться со вспышками прыщей. Но если высыпания случаются редко, то для определения источника каждого прыща требуется больше усилий. Основанное на древней китайской и аюрведической медицине, картографирование лица подразумевает деление лица на части, чтобы помочь точно определить причину прыщей.

Начиная с верхней части лба, прыщи вдоль линии роста волос и на висках могут быть результатом использования средств для волос или макияжа. Кроме того, некоторые не моют лицо до линии роста волос, оставляя там макияж, что также приводит к появлению прыщей. Высыпания в области Т-зоны могут быть вызваны избытком кожного сала, так как именно здесь оно вырабатывается больше всего.

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Прыщи на щеках могут быть напоминанием о необходимости постирать наволочки и почистить экран телефона. Что касается линии подбородка, вы можете заметить, что у вас есть склонность к высыпаниям каждый раз, когда у вас начинается менструация. Акне на подбородке и челюстях свидетельствует о гормональном сбое.

О важности очищения кожи

Независимо от того, пользуетесь вы косметикой каждый день или нет, важно дважды очищать кожу вечером. Поскольку вы должны наносить SPF ежедневно, избавиться от него с помощью обычного умывания сложно. Большинство солнцезащитных средств являются водостойкими, поэтому использование очищающего средства на водной основе для удаления продукта не всегда работает. Просто мойте лицо очищающим средством на масляной основе, а затем используйте стандартное очищающее средство.

По утрам ополаскивайте лицо водой. Но вы можете обнаружить, что отказ от умывания утром может помочь в борьбе с жирностью, чувствительностью и появлением расширенных пор. Если вы страдаете от прыщей, вместо этого используйте мягкое средство для умывания. Например, розовую воду.

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Эксфолиант для кожи

Химический пилинг уже несколько лет пользуется популярностью в мире ухода за кожей. Проще говоря, химические эксфолианты — это кислоты, которые удаляют омертвевшие клетки с поверхности кожи. В то время как ваша кожа уже выполняет этот процесс самостоятельно, химическое отшелушивание ускоряет его, особенно когда такие факторы, как воздействие солнца и старение, могут его замедлить.

Химическое отшелушивание имеет много преимуществ, но вы должны понять, какое конкретное отшелушивающее средство лучше всего подходит для вашего типа кожи. Альфа-гидроксикислоты (AHA) — одна из самых популярных форм кислот. Гликолевая кислота помогает справиться с акне и улучшить текстуру кожи. Однако она не всегда совместима со смуглой кожей. Вместо этого выберите миндальную кислоту, которая не вызывает раздражения и не несет риска потемнения и обесцвечивания дермы, как гликолевая.

Питание имеет значение

То, что вы вкладываете в свое тело, может отражаться на вашем лице. Это проверено временем. Даже если вы пользуетесь лучшими продуктами, неукоснительно умываетесь и постоянно наносите SPF, неправильное питание может помешать вам получить желаемую кожу. Если вы склонны к высыпаниям даже при правильном уходе за кожей, виновата может быть пища, которую вы потребляете.

Обработанные продукты, которые были обжарены или изобилуют солью и сахаром, обычно являются причиной постоянных высыпаний. Молочные продукты и красное мясо также могут способствовать появлению прыщей.

Если вы боретесь с прыщами, вам может помочь диета, богатая цинком и витаминами А и Е. Замените белую муку на цельнозерновые и необработанные фрукты и овощи. Употребление в пищу продуктов с витамином С может осветлить тусклую кожу и уменьшить воспаление изнутри. Такие продукты, как клубника, цитрусовые, сладкий перец и брокколи, могут помочь при старении и тусклости кожи. Жирные кислоты омега-3 также могут делать то же самое, в дополнение к увеличению выработки коллагена.