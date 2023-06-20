Невеста и без мейкапа красива: особенности свежего свадебного тренда – естественного макияжа

Быть невестой непросто. Предстоит решить множество вопросов, подобрать идеальное платье… У многих начинает кружиться голова от сотен, а может, и тысяч вариантов свадебного макияжа. К счастью, есть новый тренд – лаконичный свадебный макияж, который включает в себя все самое лучшее, что нужно для преображения вашего лица с помощью косметики, без необходимости накладывать несколько слоев.

Персиковые румяна

В зависимости от оттенка вашей кожи и общего образа, который вам нужен, персиковые румяна могут обеспечить великолепный естественный румянец, который немного отличается от обычных розовых румян. Поскольку бронзер и контуринг, как правило, имеют более теплый оттенок, персиковые румяна также прекрасно будут сочетаться с ними. Выбирайте помаду и тени для век одной цветовой гаммы. С помощью хайлайтера можно усовершенствовать этот великолепный образ.

Смелые естественные брови

Когда конечной целью является создание естественного макияжа, никогда не помешает привлечь внимание к чертам лица, которые вам нравятся. Если у вас безупречные брови, гель для бровей, кисть и карандаш могут иметь большое значение. Сосредоточив внимание на своих бровях, вы подчеркнете то, что уже является частью вашей естественной красоты, а не добавите ярких красок или дополнительного внимания с помощью, например, помады или теней для век.

Сосредоточьтесь на глазах

Для неброских образов макияжа лучше выбрать лишь одну деталь, которую вы хотите подчеркнуть. Сочетать смелые губы, широкую подводку и несколько слоев теней для век не стоит. Выберите зону акцента, например глаза, и используйте нейтральные тона, которые едва выделяются. Любую подводку для глаз и тушь следует использовать экономно, а губы лучше покрыть прозрачным блеском.

Мягкий дымчатый макияж глаз

Сдержанный макияж не означает его отсутствие. Классические образы, такие как смоки айс, по-прежнему имеют место — просто они будут выглядеть немного по-другому. Вместо глубоких, насыщенных оттенков, таких как темно-коричневый или черный, доминирующих на веке и складке, более мягкий дымчатый макияж глаз — потрясающий выбор для невест. Уменьшите контраст между цветами теней для век и выберите менее насыщенные оттенки. Светло-розовый и коричневый с шиммером — великолепный способ создать этот образ.

Ультравлажная кожа

Скромный свадебный макияж призван подчеркнуть вашу естественную красоту. С меньшим акцентом на косметику он оставляет больше места для ухода за кожей и продуктов, которые улучшат цвет лица. Влажная кожа существует уже много лет — и этот вариант макияжа превращает вас в ангела! Кроме того, он хорошо выглядит на фото.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Эфирный хайлайтер

Помимо отличного ухода за кожей еще один способ получить максимально сияющую кожу — это продуманное нанесение хайлайтера. Чтобы он выглядел лаконично, а не кричаще, выберите мягкую и рассеянную формулу хайлайтера. Избегайте чего-либо с крупными блестками и старайтесь отдавать предпочтение жидкой формуле, чтобы предотвратить шелушение или пудровый финиш. Жидкий хайлайтер придаст более влажный и увлажненный вид.

Прикосновение розового

Немного туши и щепотка розового — элегантный образ, который стоит выбрать для похода к алтарю. Розовый – романтичный цвет, который любая может использовать в день своей свадьбы. Это также один из тех оттенков, которые не привлекают много внимания. Светлые бледно-розовые, мягкие розово-золотые металлики и более мрачные розовато-лиловые — прекрасный выбор для макияжа по принципу «меньше значит больше», который поднимает настроение, не перегружая лицо.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Только что прикушенная губа

Только что прикушенная губа — это великолепный способ сделать акцент на ваших губах, не используя красную помаду или любой другой яркий тон. Техника делает ваши губы более полными и почти естественно окрашенными. Лучший способ добиться такого вида (и сохранить его от клятв до самого конца вечеринки) — это окрашивание. Убедитесь, что ваши губы увлажнены и подготовлены с помощью бальзама, затем нанесите стойкую помаду.

Светло-розовые губы

Если вы придерживаетесь простого макияжа глаз, у вас есть некоторая свобода действий, когда дело доходит до выбора губной помады. Мы говорим не о сочном яблочно-красном или ярко-розовом цвете жевательной резинки, а о нежно-розовом, который слегка выделяется. Если вы очарованы идеей иметь сияющий влажный финиш вокруг, возможно, было бы разумно выбрать блеск или более яркую помаду. Выберите оттенок, который подходит к вашему тону кожи и сочетается с любыми румянами или тенями для век, которые вы носите.

Свежесть и естественность

Ваше лицо должно сиять благодаря нескольким крошечным штрихам макияжа, например, слою блеска для губ, мерцающей точке в уголках глаз и капельке румян. Используйте тонкую кисть для макияжа, чтобы тщательно нанести хайлайтер и тени для век, чтобы конечный результат не казался чрезмерным.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Гладкость и сияние

Свадебная прическа и макияж должны идеально сочетаться друг с другом. Когда дело доходит до легкого макияжа, гладкая прическа является идеальным дополнением. Сосредоточьтесь на создании влажной основы, дополненной шелковистым блеском для губ и легким дымчатым макияжем глаз. Затем зачешите волосы назад. Так выглядит гламурный минимализм!

Тонкая линия подводки

Сочетайте тонкую стрелку с нейтральными тенями для век и естественными губами, чтобы добиться натурального эффекта. Такой макияж — идеальный выбор, если у вас есть платье или прическа, которым суждено затмить всех.

Макияж без макияжа

Макияж без макияжа может показаться противоречием, но это отличная техника для тех, кто выходит замуж, но не любит обилие косметики на лице. Вся его цель состоит в том, чтобы выглядеть легко и естественно – с ровным тоном кожи. Добавьте к этому идеально ухоженные брови или слегка розовые губы – и вы безупречны!