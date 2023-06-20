 

Скандалы: Военный волонтер Алехин пофантазировал о новой задаче ЧВК «Вагнер» в зоне СВО на Харьковском направлении

20.06.2023, 16:15, Разное
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Освобождение Харьковской области может существенно изменить ситуацию в зоне проведения спецоперации

Военный волонтер Роман Алехин считает, что переброска ЧВК «Вагнер» на новое направление улучшит ситуацию в граничащих с Украиной российских регионах, а также улучшит положение ВС РФ на других участках фронта. По мнению эксперта, когда «вагнеровцы» потеснят противника в Харьковской области, приграничные районы Белгородчины будут защищены от обстрелов, а другие российские подразделения смогут развернуть наступление на крупные города Донбасса – Славянск и Краматорск.

«Освобождение Харьковской области не только дает оперативный простор для наступления на позиции ВСУ в Краматорске и Славянске, а также создает ту самую «санитарную зону» от обстрелов Белгородской области, но и решает ряд других важных задач», – объяснил военный волонтер.

Использование «музыкантов» на Харьковском направлении также решит юридические вопросы с подписанием контракта с Минобороны, считает эксперт:

«Во-первых, решается коллизия «Вагнера», который в этом случае опять будет действовать за территорией РФ. Думаю, что и заключение контракта с МО в таком случае получится избежать».

Он также предположил, что ЧВК может превзойти подразделения Минобороны по результатам в данном районе. В таком случае, уверен Алехин, военные подвергнутся критике.

«Во-вторых, Вагнер уже будет штурмовать не город, а сможет показать свою работу на большом участке фронта, да и набраться опыта.  Здесь есть опять опасность для МО, если подразделения ЧВК под командованием Евгения Пригожина покажут лучший результат, чем командиры МО – считает социальный технолог.  

Роман Алехин также указал на неочевидную роль ЧВК «Вагнер», которую играет это подразделение. Глядя на успехи «вагнеровцев», военным приходится активнее действовать в зоне проведения спецоперации. Достижения отрядов «музыкантов» стали своего рода стимулом для других участников боевых действий.

Илья Орешкин


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