Скандалы: Военный волонтер Алехин пофантазировал о новой задаче ЧВК «Вагнер» в зоне СВО на Харьковском направлении

Освобождение Харьковской области может существенно изменить ситуацию в зоне проведения спецоперации

Военный волонтер Роман Алехин считает , что переброска ЧВК «Вагнер» на новое направление улучшит ситуацию в граничащих с Украиной российских регионах, а также улучшит положение ВС РФ на других участках фронта. По мнению эксперта, когда «вагнеровцы» потеснят противника в Харьковской области, приграничные районы Белгородчины будут защищены от обстрелов, а другие российские подразделения смогут развернуть наступление на крупные города Донбасса – Славянск и Краматорск.

«Освобождение Харьковской области не только дает оперативный простор для наступления на позиции ВСУ в Краматорске и Славянске, а также создает ту самую «санитарную зону» от обстрелов Белгородской области, но и решает ряд других важных задач», – объяснил военный волонтер.

Использование «музыкантов» на Харьковском направлении также решит юридические вопросы с подписанием контракта с Минобороны, считает эксперт:

«Во-первых, решается коллизия «Вагнера», который в этом случае опять будет действовать за территорией РФ. Думаю, что и заключение контракта с МО в таком случае получится избежать».

Он также предположил, что ЧВК может превзойти подразделения Минобороны по результатам в данном районе. В таком случае, уверен Алехин, военные подвергнутся критике.

«Во-вторых, Вагнер уже будет штурмовать не город, а сможет показать свою работу на большом участке фронта, да и набраться опыта. Здесь есть опять опасность для МО, если подразделения ЧВК под командованием Евгения Пригожина покажут лучший результат, чем командиры МО – считает социальный технолог.

Роман Алехин также указал на неочевидную роль ЧВК «Вагнер», которую играет это подразделение. Глядя на успехи «вагнеровцев», военным приходится активнее действовать в зоне проведения спецоперации. Достижения отрядов «музыкантов» стали своего рода стимулом для других участников боевых действий.

Илья Орешкин