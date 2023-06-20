 

Внук Пугачевой рассказал о тяжелой и изматывающей работе: Месяц бессонных ночей

20.06.2023, 15:58, Разное
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Многие звезды-патриоты заявляли о своих сбежавших коллегах, что те не добьются успеха заграницей и никому не будут нужны. И, если проанализировать один из последних постов внука Аллы Пугачевой, это предположение имеет право на существование.

Никита Пресняков сразу после переезда продолжал развивать музыкальную карьеру. Однако, траты все росли, ведь теперь ему приходилось оплачивать не только дорогостоящую аренду жилья, но и содержать свою супругу, которая осталась без работы.

Именно поэтому, уверены многие, сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой решил расширить количество оказываемых им услуг и стал снимать видео клипы. Однако, кроме проработки сценария, пришлось мужчине еще и потаскать тяжести, ведь, как он показал в своем личном блоге, выполнял он еще и роль оператора.

“Месяц подготовки, нервов и бессонных ночей”, – рассказал Никита о тяжелой и изматывающей работе в личном блоге.

К счастью, все уже позади, ведь, как сообщил внук Аллы Пугачевой, свою задумку от идеи он успешно довел до воплощения.


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