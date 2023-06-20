 

В РФ запустили продажи новых седанов Lexus ES 2023 года по цене от 3,5 млн рублей

20.06.2023, 15:55, Разное
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В продаже в РФ появились новые премиальные седаны Lexus ES 2023 модельного года.

Данная техника поступила по параллельному импорту из-за рубежа по причине отсутствия прямых поставок. Модели уже находятся в наличии у дилеров в некоторых регионах страны и оцениваются от 3,5 до 8,7 млн рублей, в зависимости от комплектации. Покупатели смогут выбрать автомобиль с правым или левым рулем. Гибридный седан Lexus ES 202 получил 2,5-литровый агрегат с отдачей 218 л.с.

Новинка выгодно отличается двухзонным климат-контролем, светодиодными фарами, подогревом всех кресел, электрическим приводом сидений и многочисленными системами безопасности. Остальные сведения объявили в рамках официальной премьеры.


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