 

Венгрия и Сербия достигли соглашения о строительстве нефтепровода

20.06.2023, 15:40, Разное
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Будапешт и Белград подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству нового нефтепровода из венгерской части трубопровода “Дружба”. Церемония состоялась в Паличе, недалеко от венгерской границы, президентами и премьер-министрами обеих стран: Александром Вучичем, Аной Брнабич и Виктором Орбаном.

Документ подписали министр энергетики Сербии Дубрашка Даедович и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Петер Сийярто, министр иностранных дел и экономических отношений Венгрии, ранее заявил, что страна планирует подписать соглашение с Сербией об инвестициях в строительство нового трубопровода, соединяющего два государства.

Вучич подтвердил ранее озвученные планы по строительству ответвления трубопровода, который будет соединен с трубопроводом “Дружба”, проходящим по территории Венгрии. Он сказал, что венгерское правительство помогает Сербии хранить свой газ на венгерских объектах.


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