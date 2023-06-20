 

В Санкт-Петербурге загорелась заправочная станция

20.06.2023, 15:40, Разное
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Заправочная станция загорелась сегодня, 20 июня, в Санкт-Петербурге. Пожар возник возле кабины грузовика.

Огонь распространился на оборудование на заправочной станции. Сотрудникам, находившимся рядом со станцией, удалось потушить огонь. Неизвестно, что стало причиной пожара. Пользователи социальных сетей предположили, что причиной пожара мог стать упавший окурок сигареты.

Ранее сообщалось, что автомобиль Kia, в котором находились мать и двое детей, загорелся после того, как на него наехала бетономешалка.


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