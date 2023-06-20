Соборное покаяние, крупный штраф и трудотерапия – Явлинский рассказал об условиях возвращения либералов в Россию

Глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский в своём Telegram-канале опубликовал обращение к покинувшим страну россиянам.

Главный оппозиционер России призвал релокантов покаяться и компенсировать своё предательство упорным трудом.

– Я обращаюсь ко всем россиянам, кто за последние полтора года трусливо сбежал из страны, тем самым предав интересы нашей прекрасной Родины. У вас есть шанс искупить свой грех. Я говорил со своими друзьями во власти, мы готовы дать вам второй шанс. Начините с соборного покаяния перед нашим народом, – заявил Явлинский.

Кроме публичного признания своей вины, оппозиционер призвал эмигрантов сделать добровольное пожертвование в бюджет. В противном случае они могут быть оштрафованы на несколько миллионов рублей.

– Вы обязаны заплатить за своё предательство – наиболее уместным представляется штраф в размере 50% от стоимости вашего имущества. Но можете выплатить сами, получив скидку в размере 30%, – сообщил председатель крупнейшей оппозиционной партии.

Также вернувшимся на Родину гражданам следует подготовиться к «трудотерапии» – релокантам предложат занять наиболее востребованные на момент их возвращения вакансии, на которых они будут обязаны отработать от 3 до 10 лет.

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