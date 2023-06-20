Словно выгорели на солнце: новый тренд окрашивания волос идеально подходит для лета

В тренде новый вид окрашивания кончиков волос, которые словно выгорели на солнце. О концепции, технике, рекомендациях по выбору и способах ухода пойдет речь в данной статье.

Концепция

Знаменитый стилист Грегори Паттерсон охарактеризовал этот тип окрашивания так: «Подумайте об этих австралийцах или серферах с Манхэттен-Бич, которые обладают идеальным тоном соленых бликов, и вы восхищаетесь этим прекрасным видом волос Они выглядят так, будто используют солнце и море как волшебное средство для ухода за волосами и кожей».

Техника

Осветленные концы очень универсальны и подходят практически для любого цвета, длины или текстуры волос. Тенденция влечет за собой нанесение отбеливателя на кончики волос и оставление средней и верхней части, как есть. Стилисты используют технику балаяж, отбеливатель наносится вручную, что помогает сохранить естественный вид бликов, как будто соль и солнце соединились воедино.

Светлые концы идеально сливаются со средней частью волос без каких-либо резких линий. Если вы профессионал в окрашивании волос своими руками, вы даже можете обесцветить их самостоятельно.

Правила ухода

Если вы когда-либо использовали отбеливатель, наверняка знаете, что это может негативно отразиться на ваших волосах. Тенденция обгоревших кончиков ничем не отличается и требует регулярного ухода, чтобы предотвратить повреждение и укрепить здоровье волос.

Увлажняющие продукты могут быть особенно полезными для секущихся кончиков в местах, где на ваши локоны наносился отбеливатель. Если вы сможете найти фиолетовый шампунь или маску, они будут выполнять двойную функцию, обеспечивая защиту и уменьшая желтизну.

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Несмотря на их непринужденный вид и природу, обожженные кончики нуждаются в некотором уходе, чтобы сохранить их на протяжении всего лета. Удивительно, но вы можете наносить солнцезащитный крем на волосы так же, как и на кожу.

Ополаскивание волос после долгого дня в воде является обязательным. Тем не менее, вы можете отказаться от шампуня. Он смывает натуральные масла, делая волосы сухими и ломкими. Ополаскивание чистой водой и последующее использование насыщенного кондиционера или интенсивной маски для волос может быть гораздо лучшим способом защитить ваши локоны. Единственное исключение, если вы плавали в обработанном бассейне. Обычно рекомендуется смывать хлор шампунем, чтобы обесцвеченные пряди не стали зелеными.

Вместо заключения

Наверняка вам понравится этот вид окрашивания, который подойдет практически всем волосам, является стильным и привлекательным, а также практичным и простым в уходе.

Воспользуйтесь рекомендациями, чтобы не только улучшить внешний вид, но и качество ваших летних волос.