 

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях при покупке абрикосов

20.06.2023, 14:45, Новости дня
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Россиянам рассказали, на что обращать внимание при покупке абрикосов, чтобы не отравиться. Рекомендации по выбору и употреблению фруктов были опубликованы на сайте Роспотребнадзора по ХМАО.

Эксперты посоветовали обращать внимание на пять факторов при выборе. Спелый абрикос имеет ровный цвет, без каких-либо точек и пятен и обладает характерным сладким ароматом, отмечает URA.ru. В Роспотребнадзоре советуют приобретать абрикосы только в специализированных местах торговли. Не стоит покупать фрукты вдоль трасс и на стихийных рынках.

Ранее интернет-издание “Подмосковье сегодня” сообщало о том, что агрохолдинг из Подмосковья начал выпускать безлактозные и обезжиренные продукты.


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