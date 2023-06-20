Китайский Минпром рассекретил новый купе-кроссовер Livan 7

В Сети частично рассекретили новый купеобразный кроссовер Geely Livan 7.

Данный автомобиль имеет достаточно выдержанный дизайн кузова, однако не обошлось без использования передовых технологий. В частности, предложена светодиодная головная оптика и дополнительная полоса для ходовых огней. Кроме того, разработчики предусмотрели выдвижные ходовые ручки.

В компании намерены предложить модель с бензиновым мотором на 245 л.с. мощности и с передним приводом, однако позже планируется предложить версию с полным приводом. Кроме того, постепенно смогут предложить полностью электрическую версию транспортного средства. Более точные характеристики нового кроссовера Livan 7 пока не раскрывают до официальной премьеры.