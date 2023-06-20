Выяснилось, что вызывает “лаги” при игре в новые компьютерные игры

В результате новые игры работают на ПК медленнее. Это связано с рядом проблем, с которыми столкнулись игровые студии во время разработки. Об этом пишет Digital Trends.

Опрошенные разработчики заявили, что самой большой проблемой является большое количество конфигураций ПК, используемых геймерами, и сложная оптимизация Unreal Engine 4.Марк Уиттен, старший вице-президент/генеральный менеджер Unity Creates, сказал: “Огромное разнообразие конфигураций ПК, которые будут использоваться для игр. По словам специалиста, из-за большого разнообразия конфигураций ПК, доступных игрокам на платформе, тестерам невозможно полностью протестировать проект.

Хидеюки Мишашита, программист Hi-Fi Rush, объяснил Hi-Fi Rush, что Unreal Engine 4 перегружает процессор, загружая персонажей и пользовательский интерфейс во время игрового процесса. Он пришел к выводу, что это вызывает постоянные лаги во время игрового процесса. Сотрудники студии также заявили, что зачастую им не хватает финансирования и времени, чтобы выпустить идеально отполированную игру в срок, установленный издателями.

Выход Star Wars Jedi: Survivor на ПК в апреле был встречен с большим недовольством. Проект подвергся критике со стороны геймеров за плохую оптимизацию. Один из пользователей отметил, что игра работает со скоростью 30 кадров в секунду на топовых видеокартах RTX4080.