Открытие ИП через банк «Точка»

Банк для предпринимателей «Точка» поможет вам отрыть ИП или ООО. Также мы можем помочь открыть счет для бизнеса, есть у нас и целый ряд других услуг. С нами вы откроете и начнете бизнес успешно.

Банк «Точка» крупнейший в России для ИП и юридических лиц. Мы обладатели множества премий и наград, которые подтверждают высокий статус нашей работы. Из нашего блога на сайте allo.tochka.com вы можете узнать, как открыть ИП самостоятельно . Сделать это не так сложно, но есть целый ряд нюансов, о которых необходимо знать. Мы же со своей стороны готовы вам помочь на всех этапах открытия бизнеса.

Какие услуги есть у нас? Это бесплатная регистрация бизнеса и создание документов, открытие счета, кредиты для ИП и ООО, и многое другое. Есть у нас и большое количество онлайн сервисов для ИП. Это онлайн-бухгалтерия, сервисы безопасности, торговый эквайринг и онлайн-кассы, и многое другое.

Мы не оставим вас один на один с вашими задачами по бизнесу. Поможем решить любые проблемы.

Так что же нужно для открытия ИП? И как это сделать правильно?

Особенности открытия ИП

Для того чтобы стать предпринимателем, можно не идти в налоговую . Достаточно подать документы через ФСН или Госуслуги. Важно определиться с видом деятельности и выбрать правильную форму налогообложения.

В документах укажите основной код ОКВЭД и дополнительные к нему. Так государство поймет, в какой сфере деятельности вы хотели бы развивать свой бизнес. Постарайтесь сразу указать как можно больше кодов. Так вам не придется снова идти в налоговую.

Все ИП платят за себя фиксированные страховые взносы. Исключение составляют самозанятые. Если вы будете регистрироваться через «Точку», то мы поможем вам подобрать коды ОКВЭД.

Далее нужно подобрать правильный налоговый режим. Так вы сможете оптимально платить налоги и не переплачивать государству. Система УСН берет 6% с объекта «Доходы» и 15% с объекта «Доходы минус расходы». Лимит по числу сотрудников – не более 100 человек. Если лимит по количеству сотрудников увеличится, то платить придется больше – 8% от прибыли.

На режиме АУСН, который действует пока только в Москве, Подмосковье, Калужской области и республике Татарстан не нужно сдавать декларации и платить страховые взносы за себя и сотрудников. Платятся только страховые взносы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Процентная ставка здесь 8% и 20%.

Есть также и другие виды налогообложения: ПСН, когда покупается патент на право работать в определенной сфере, НПД – для самозанятых и ЕСХН для работников сельского хозяйства.

Каждый вид налогообложения имеет свои условия, ограничения. Также нужно подготовить все необходимые документы для регистрации. В этом может помочь наша компания «Точка».

Заявление в налоговую можно подать любым удобным способом, в том числе через наш банк. Наш сайт tochka.com!