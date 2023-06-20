Скандалы: «Злая фея Линдеманна»

Что известно о россиянке Алене Макеевой из секс-скандала с Rammstein

Фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна заподозрили в сексуальном насилии и распространении наркотиков — у полиции есть заявления уже нескольких женщин. Еще одной подозреваемой проходит россиянка Алена Макеева — будучи кастинг-директором музыканта, именно она могла искать среди фанаток девушек для вечеринок. В прошлом Макеева снялась в нескольких клипах Rammstein, а также отбирала девушек для порнографического видео Линдеманна.

Россиянку Алену Макееву в Германии заподозрили в вербовке девушек для вечеринок немецкой группы Rammstein и их фронтмена Тилля Линдеманна. Об этом сообщает Welt.

«Мы можем подтвердить, что в расследовании в отношении Линдеманна госпожа Макеева также числится подозреваемой», — сообщили газете в прокуратуре Берлина.

Речь идет об обвинениях в адрес музыканта, о которых стало известно на прошлой неделе. Линдеманна обвиняют в сексуальных преступлениях, а также распространении наркотиков. Как минимум четыре женщины подали заявления о сексуальном насилии со стороны рок-музыканта. Они также предположили, что насильственные действия против них совершались, когда они находились в состоянии наркотического опьянения.

Как пишут сразу несколько немецких СМИ, Макеева «вербовала» фанаток на концертах Rammstein и приводила их к Линдеманну. Все девушки утверждают, что не знали об истинных целях таких встреч с исполнителем. И уверены, что им подмешивали в напитки так называемые нокаут-капли — жидкий психоактивный наркотик с седативным эффектом, который при небольших дозировках расслабляет, делает человека более раскованным и общительным.

По данным Welt, в задачи Макеевой входило искать среди фанаток Rammstein симпатичных девушек и давать им доступ в Row Zero — нулевой ряд прямо перед сценой. Там их фотографировали, а Линдеманн потом по снимкам выбирал наиболее понравившихся для вечеринок.

«Женщин отводят в комнату, где они должны сдать свои мобильные телефоны, им дают водку, просекко и закуски. Линдеманн часто бывает единственным присутствующим участником группы. Иногда он веселый и вежливый, а иногда агрессивный. После концертов все продолжается», — говорится в публикации.

При этом к девушкам предъявлялись достаточно строгие требования: они должны быть в коктейльных платьях, с хорошим макияжем и укладкой. Отдельно просили не быть во всем черном и не надевать футболки Rammstein.

24-летняя ирландская певица Шелби Линн рассказывала, что в мае перед концертом Rammstein в Вильнюсе ее вместе с другими девушками пригласили на вечеринку. Там ее подвели к Линдеманну, который угощал всех текилой. После этого она оказалась с музыкантом наедине, но отказалась вступать с ним в сексуальный контакт. Это рассердило исполнителя. На следующий день Линн проснулась в синяках и мало что помнила о предыдущей ночи. Однако позже она признала, что Линдеманн ее не трогал.

Welt удалось связаться с Макеевой, однако та сообщила, что берлинская прокуратура с ней пока что не связывалась, и отказалась каким-либо образом комментировать уголовное дело.

16 июня на фоне секс-скандала с Линдеманном барабанщик Rammstein Кристов Шнайдер написал в соцсетях, что фронтмен фактически покинул коллектив, создал собственный музыкальный проект «со своими людьми и вечеринками». Шнайдер призвал общественность не путать мероприятия, проводимые Линдеманном, с мероприятиями Rammstein. Кроме того, ударник немецкой группы поделился, что даже если окажется, что Линдеманн не виновен в преступлениях, происходящее на его вечеринках не является нормальным.

В публикации 35-летнюю Алену Макееву, уроженку Самары, называют «самопровозглашенным кастинг-директором» Линдеманна. На страницах девушки в социальных сетях она действительно пишет, что является кастинг-директором немецкого музыканта. В немецких СМИ ее окрестили «злой феей Линдеманна», которая считает секс-вербовку для немецкого музыканта одолжением для девушек, поскольку это «позволяет им реализовать мечты».

Несколько лет назад Макеева в интервью рассказывала, что впервые познакомилась с музыкантами Rammstein во время фестиваля «Рок над Волгой» в 2013 году. В 2019 году она снялась в их клипе на песню Radio, где выступила топлесс в образе Марианны – символа Французской республики и революции с картины Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах».

Тогда Макеева уверяла, что попала в клип легендарной группы честно, пройдя кастинг. Она также рассказывала, что не является особой фанаткой немецких рокеров и знакома с многими другими известными западными исполнителями. В ее Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) действительно можно найти ее фото в компании Джареда Лето, Мэрилин Мэнсона, музыкантов группы Gorillaz, с Игги Попом, участниками групп Sex Pistols, Muse и The Prodigy.

В подводке к интервью самарскому порталу «Другой город» Алену Макееву характеризовали как «самую известную групиз России». Так называют людей, которые ищут встреч со знаменитостями, сопровождают музыкантов в их гастролях, на вечеринках, нередко вступают с ними в сексуальные контакты (это явление началось еще в 1960-х годах). В частности, знакомые самарчанки рассказывали, что она сначала исколесила полмира, сопровождая Gorillaz, а около десяти лет назад завязала тесные отношения с Линдеманном.

С немецким музыкантом у нее действительно больше всего фотографий в соцсетях. Сейчас Макеевой приписывают кастинг девушек в клипы немцев, а также отбор женщин для вечеринок. В частности, утверждалось, что именно она искала женщин — преимущественно из России — в скандальный порнографический клип Линдеманна Till the End, который запрещен даже в Германии. Видео прославилось не только откровенным содержанием, но и скандалом: после выхода клипа девушек из него деанонимизировали пользователи соцсетей, и им начали присылать сотни угроз. Тогда Макеева рассказывала, что тоже стала объектом травли.

Михаил Котляр

Оригинал материала: “Газета.ру”