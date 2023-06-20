 

«Хоть там пиндосов натяну» – Игорь Стрелков во главе отряда добровольцев отправился защищать Мексику от американского вторжения

20.06.2023, 13:33, Разное
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В аэропорту Домодево состоялась торжественная церемония отправки Первого русского добровольческого отряда в Мексику, которая в ближайшее время может стать очередной жертвой американских «ястребов».

Война в УкраинеВозглавляющий группу волонтёров экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков пообещал, что сможет «радикально изменить ход будущих боевых действий».

Стрелкова провожали в Америку вместе с его двумя ближайшими соратниками Руновым и Гиркиным.

– Ровно через 72 часа мы начнём занимать позиции на границе, после чего будем готовы вступить в бой. Молитесь в кого верите, американцы, скоро США будут завалены гробами, – сообщил журналистам Гиркин.

В свою очередь Стрелков добавил: «Хоть там пиндосов натяну, раз уж обстоятельства так складываются». Рунов от комментариев воздержался.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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