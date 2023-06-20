 

“Бывают нервные срывы”: Появились свежие данные о состоянии Костомарова на реабилитации

20.06.2023, 13:25, Новости дня
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Вся страна продолжает переживать за олимпийского чемпиона, который еще в январе этого года попал в больницу. На плечи звезды фигурного катания упало много испытаний. По данным СМИ, он перенес ампутацию, два инсульта, а также частично лишился зрения. Не так давно о здоровье Романа Костомарова поступили радостные новости.

Друзья спортсмена сообщали, что он пошел на поправку. Более того, сам он вышел на связь, чтобы сказать, что он жив, а также поблагодарить поклонников за переживания. На данный момент, как сообщают источник, близкие к ситуации, фигурист проходит реабилитацию, чтобы вернуть утраченную мобильность. Планируется, что ему установят протезы.

Вчера появились свежие данные о состоянии Романа Костомарова. И оно нестабильно в психологическом плане, потому что пока у олимпийского чемпиона не выходит социализироваться в обществе.

“Бывают нервные срывы”, – сообщил источник.

Спортсмен находится в постоянном контакте с психологами, которые помогают ему справиться со всеми переживаниями. Что касается протезов, то их сейчас подгоняют. Установка пока невозможна, потому что перед этим у звезды должны затянуться все раны. А на это уйдет примерно полгода. Тем не менее, подбор модели протезов для Романа Костомарова идет полным ходом.


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