 

В Пресненском районе Москвы по реновации построят дом с подземной парковкой

20.06.2023, 13:25, Новости дня
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Столичные власти продолжают реализацию масштабной программы реновации, которую еще в 2017 году запустил мэр Москвы Сергей Собянин. Участники проекта имеют возможность обменять свои “хрущевки” на квартиры в новостройках с улучшенной планировкой и отделкой “под ключ”.

Ветхие здания сносят, а на их месте строят новое дома, а также необходимую для местных жителей социальную инфраструктуру. Лишь в этом году квартиры в новостройках получили более 12.5 тысяч москвичей. А для владельцев полных учетных записей на портале mos.ru доступны дополнительные услуги от города.

Очередной дом по программе реновации построят в Пресненском районе Москвы. Пятисекционное здание займет земельный участок №12/15 на улице Подвойского. Для будущих жителей новостройки предусмотрена подземная парковка.

Руководитель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева подчеркнула, что в новостройке будет 384 квартиры, из которых 130 однокомнатных, 183 двухкомнатные и 71 трехкомнатная.

“В жилых помещениях выполнят полную отделку, а также оборудуют мойки, плиты и сантехнику”, – отметила глава Москомэкспертизы.

Несколько квартир будут адаптированы под нужды граждан с ограниченными возможностями здоровья, в частности, для них создадут комфортные условия передвижения. Каждую секцию новостройки оборудуют электрощитовыми, помещениями для инвентаря и колясок, тамбурами и вестибюлями. Кроме того, на первых этажах появятся помещения общественного назначения.

После возведения дома по программе реновации на его территории проведут благоустройство. Планируется озеленение, а также прокладка проездов и пешеходных дорожек. Во дворах установят детские и спортивные площадки. Для автомобилистов построят подземную стоянку.

К слову, в прошлом месяце новые квартиры в Москве получили более двух тысяч участников программы реновации. Граждане с полной учетной записью на портале mos.ru смогли бесплатно оформить дополнительные услуги: транспорт и грузчиков для переезда, нотариальную поддержку и предварительный просмотр жилья.


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