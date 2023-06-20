Начались продажи нового кроссовера Haval Xiaolong Max

Новый кроссовер Haval Xiaolong Max 2023 начали продавать на китайском рынке.

Первые клиенты уже получили свои транспортные средства, начав оценивать их параметры и качество сборки. Во всех версиях предусмотрели гибридную силовую установку с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором с общей мощностью 204 л.с. В базовой версии стоимость автомобиля составит 1,87 млн рублей, а в топовой комплектации цена достигает 2,1 млн рублей.

В салоне установили огромный дисплей мультимедийного комплекса и цифровую приборную панель. Кроме того, запас хода в разных комплектациях варьируется от 35 до 96 километров. На полном баке автомобиль может преодолеть 1230 километров. Остальные достоинства новинки пока засекречены производителем.