 

Начались продажи нового кроссовера Haval Xiaolong Max

20.06.2023, 13:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый кроссовер Haval Xiaolong Max 2023 начали продавать на китайском рынке.

Первые клиенты уже получили свои транспортные средства, начав оценивать их параметры и качество сборки. Во всех версиях предусмотрели гибридную силовую установку с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором с общей мощностью 204 л.с. В базовой версии стоимость автомобиля составит 1,87 млн рублей, а в топовой комплектации цена достигает 2,1 млн рублей.

В салоне установили огромный дисплей мультимедийного комплекса и цифровую приборную панель. Кроме того, запас хода в разных комплектациях варьируется от 35 до 96 километров. На полном баке автомобиль может преодолеть 1230 километров. Остальные достоинства новинки пока засекречены производителем.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Мнение: Да это же просто… нефть!

20.06 / Объявившийся наследник Зайцева обвинил его сына в угрозах: Как крыса на тонущем корабле

20.06 / “Она посмотрела на меня и согласилась” – молодой красавец из “Голоса” о судьбоносной встрече с Долиной

20.06 / Народные приметы на 21 июня: Феодор Стратилат, что можно и нельзя делать в Фёдоров день

20.06 / Ода на спасение херсонской дворняжки

20.06 / Сбер внедрит искусственный интеллект в работу службы инкассации и охраны

20.06 / В Москве дети убежали из дома из-за запрета на мобильные телефоны

20.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Техническое. 20.06.2023

20.06 / Мнение: Египет вступает в БРИКС, Израиль не против бандеровцев, европейское ворьё продолжает воровать

20.06 / Белые джинсы для работы. С чем сочетать их для создания идеального образа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика