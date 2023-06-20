Навального мы не увидим

Суд по «экстремистскому» делу политика устроили прямо в колонии, закрыли от журналистов и на него не пустили родителей.

В ИК-6 Владимирской области, где проходит суд по «экстремистскому» делу Навального, отключили трансляцию из зала заседаний, организованную для журналистов. В сам зал не пустили никого, кроме участников процесса и таким образом дело Навального фактически полностью закрыли от слушателей. Кроме того, в зал к Навальному не пустили его родителей, которые приехали на процесс.

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