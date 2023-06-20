Кардиолог Копылов: Отказ от приема лекарств – самая большая ошибка гипертоников

О двух самых распространенных ошибках гипертоников рассказывает доктор Филипп Копылов.В одном из интервью доктор заявил, что при лечении гипертонии следует избегать “народных средств”, таких как горячие ножные ванны, уксусные компрессы или прием мятного чая.

Необходимо использовать только проверенные методы лечения артериальной гипертензии. Копылов заявил, что единственными проверенными методами лечения артериальной гипертонии являются прием выбранных препаратов и контроль артериального давления.В интервью Pravda.Ru врач заявил, что люди, страдающие гипертонией, совершают ряд ошибок, включая самолечение или отказ от консультации с врачом, когда у них повышается давление. Копылов сказал, что врач должен составить и скорректировать план лечения гипертонии. Самолечение, добавил он, недопустимо.

Филипп Копылов также отметил, что гипертоники совершают самую большую ошибку, отказываясь от приема лекарств. Кардиолог сказал: “Только после того, как народные средства пройдут строгие клинические испытания, они могут считаться официальными лекарствами и рекомендоваться врачами”.