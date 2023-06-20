В лунную ночь трижды обойдите сад с зажженными благовониями: защищаем участок от злых духов

Садовый участок нуждается не только в агротехнических мероприятиях, благодаря которым обеспечивается основа его здоровой жизнедеятельности. Положительная энергетика также является важным условием благодатного воздействия на почву и растения. Поддержание этого условия в первую очередь предполагает защиту сада от злых духов, сглаза и порчи. Как добиться этого?

Привлечение благодати

Усиление магических сил на участке достигается благодаря посадкам лавра, сельдерея, жимолости, бархатцев, ипомеи, розы или чабреца. Эта растительность поможет настроить положительно заряженные вибрации сада. Листья, цветы и семена при желании можно использовать в обрядах и ритуалах.

Наполнение дома счастьем

Гиацинты, лаванда, энотера и майоран станут источниками счастья. Подобным образом также действуют подсолнухи, бамбук и гортензия.

Особое внимание стоит обратить на мирт. Он также наполнит дом счастьем, если его посадит женщина.

К слову, символами женской природы также являются колодец с родником.

Защита от воров

Сделать дом недоступным для грабителей помогут живые изгороди. Они не только выступят физическим зеленым барьером, но и создадут энергетическую преграду перед злоумышленниками.

Вдоль забора в этих целях можно посадить драцену, чеснок, тмин, чертополох, осину, можжевельник или кактус.

Установка алтаря

Для усиления защитного эффекта от темных сил можно обустроить на участке алтарь, который может иметь разные формы и параметры. В принципе, любой божественный символ, относящийся к благополучию и обереганию от злых духов, будет уместен в саду. Например, это может быть высокий стоячий или плоский лежачий камень, имитирующий языческий жертвенник.

На поверхность такого алтаря можно положить зерно, молоко, вино и другие продукты.

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Сила благовоний

Эффективной защитой от злых духов является аромат. Простейший способ наполнить участок благовониями – установить в земле ароматические палочки. Возжигать их следует при очередном пополнении сада, смене сезонов или изменениях в зонировании, расположении грядок и т.д.

Сильный эффект даст и специальный ритуал с благовониями. В лунную ночь нужно трижды обойти сад с зажженными ароматическими свечами. При этом необходимо представлять сад, полный здоровых злаков, благоухающих цветов и плодоносных деревьев.

Усиление благополучия с энергией любви

Привлечь эти блага помогут анютины глазки, гардения, петрушка, мята, томат и жасмин. Из деревьев стоит отдать предпочтение вишне, яблоне, иве, клену, сосне, дубу и ясеню.

В доме не будет трудностей с деньгами, если на участке растет мята, лук, ромашка, камелия, клевер, базилик и укроп.

Установка садового стража

Энергетический хранитель, воплощенный в конкретном материальном образе, позволит защитить участок с домом практически от всех видов злых сил и недоброжелателей.

Таким стражем может быть садовая статуя, картина или камень. Нужно войти с этим объектом на участок и, начиная с восточной стороны, обойти территорию его по кругу. Далее необходимо плюнуть на него красным вином, вдохнув энергию защитника и хранителя.

Затем страж ставится в центр участка.