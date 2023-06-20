Привет их 80-х: как стилизовать джинсовое платье – свежий тренд лета-2023

В этом году в моде деним, поэтому можно смело выбирать наряд, выполненный из этого материала, и быть в тренде. Одной из самых модных тенденций этого летнего сезона являются джинсовые платья. Это красивая и универсальная одежда, которая отлично подойдет каждой девушке, независимо от ее стиля.

Кэжуал станет отличным решением для повседневной жизни, более элегантный наряд подойдет для офиса. Джинсовое платье можно легко комбинировать с другими вещами, чтобы создать отличные летние наряды.

Модные джинсовые платья

Это универсальный наряд, который должен быть в каждом гардеробе. Короткие, длинные, с открытыми плечами, с воланами или платья-рубашки – выбор моделей сейчас огромен, так что каждая женщина обязательно найдет для себя идеальное джинсовое платье.

Можно красиво комбинировать этот наряд с разными вещами и экспериментировать с различными образами.

Короткое платье

Мини-платья из джинсовой ткани становятся все более популярными в летние месяцы и являются одной из самых важных базовых вещей, без которых не обходится ни один гардероб.

Стоит отдавать предпочтение воздушным и тонким тканям, в которых можно чувствовать себя удобно и легко. Свободный покрой джинсовых платьев А-силуэта идеально подходит для летней жары, а также помогает замаскировать определенные недостатки, такие как небольшой животик или полные бедра.

Выбор обуви зависит от собственных предпочтений. Для непринужденного образа отлично подойдут кроссовки или сандалии на плоской подошве. Для женственного и более элегантного образа стоит выбрать высокие каблуки или сандалии на платформе.

Платье в ретро-стиле

Ретро-стиль конца 90-х возвращается в этом году. Укороченные топы, джинсы с низкой посадкой, комбинезон и т. д. определенно являются одним из самых горячих модных трендов лета 2023 года. Это же касается и джинсового платья.

Чтобы создать образ в стиле ретро, стоит надеть под него простую футболку или укороченный топ. Добавить удобные кроссовки – и модный образ готов.

Чтобы сделать образ более элегантным, можно комбинировать платье с женственными блузами с рукавами-фонариками.

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Джинсовое платье с воланами

Это отличный вариант для повседневной носки. Воланы придают образу игривость и романтичность.

Джинсовое платье особенно хорошо сочетается с босоножками на ремешках или обувью на танкетке.

Будь то платья мини, миди или макси, в любом случае наряды с воланами всегда выглядят великолепно. Это идеальный наряд для женщин, которые хотят скрыть широкие бедра и небольшие проблемные зоны на животе.

Платье-рубашка

Это отличный вариант для лета. Такой наряд выглядит стильно и элегантно.

Трендовые платья-рубашки отлично сочетаются с босоножками на плоской подошве и кроссовками.

Если хочется сделать наряд более шикарным, то обувь с “каблуками котенка” будет отличным решением.

Офисный стиль

Если нет строгого дресс-кода в офисе, можно и летом сделать джинсовое платье шикарным деловым нарядом.

Прежде всего, джинсовые платья длины миди или макси являются отличным выбором и идеально подходят для создания элегантного образа.

Можно завершить его обувью на высоких каблуках или сандалиями. Если хочется чувствовать себя комфортно, то стоит выбирать обувь на плоской подошве.