Скандалы: Чемпионы бюджетных трат

Проверка Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга показала источники пополнения городского бюджета

Контрольно-счётная палата Санкт-Петербурга (КСП) в конце прошлого года провела очередную выборочную проверку законности и результативности финансово-хозяйственной деятельности, использования средств бюджета и городской собственности Комитетом по физической культуре и спорту и некоторых подведомственных ему организаций. В очередной раз, выявлено множество нарушений, связанных с избыточным расходованием бюджетных средств и имеющих, по скромному выражению КСП, «признаки нанесения ущерба».

Зашкаливающее количество нарушений

В третьем квартале 2022 года КСП провела очередную, плановую, проверку спорткомитета по итогам работы в 2020-2022 годах. Проверялись и подведомственные организации ГБУ «Комплексная школа высшего спортивного мастерства», ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд», ГБУ «Олимпийские надежды» ГБУ «Знамя» и ГБУ «Невская волна».

Как нам стало известно, нарушений бюджетной дисциплины в спорткомитете выявлено множество. Они касаются превышения количества должностей, предусмотренных штатным расписанием комитета по категории «руководители», необоснованных выплат премиальных на основаниях, не связанных с исполнением служебных обязанностей (в проверяемый период выявлено более 4.5 млн. рублей), выплат стимулирующего характера без каких-либо критериев, позволяющих оценить результативность и качество выполненной работы (более 26 млн. рублей). Выявлено завышение фонда оплаты труда, что привело к избыточным расходам бюджетных средств на сумму более 4.6 млн. рублей.

Выборочная проверка соблюдения законодательства при осуществлении закупок спорткомитетом и подведомственными организациями показала значительные нарушения определения и обоснования начальных цен контрактов, а также цен контрактов, заключаемых с единственным поставщиком, цен единиц товара, работы, услуги. Эти цены определялись без надлежащей проверки достоверности сметной стоимости подрядчиков, что привело к значительному удорожанию стоимости работ, товаров и услуг, которые оплачивались, естественно, из городского бюджета.

Количество нарушений закупочной деятельности уже знакомого нам по прошлым публикациям «Центра подготовки» под руководством Сергея Веткина, через который проходит финансирование подавляющего количества мероприятий, явно, ни в какие ворота не лезет. Да-да, того самого «Центра подготовки», в отношении которого Администрация Александра Беглова «сформировала план по устранению замечаний», а ГУ МВД Романа Плугина «провело проверку, в соответствие с действующим законодательством», как это звучало в их ответах.

В 2021 году смета на 2-й, 3-й и 4-й этап легкоатлетического забега «Кубок губернатора Санкт-Петербурга» по сравнению с предыдущими годами и реальными ценами на услуги ,судя по всему, превышалась в три и более раза (закупки №№ 32110498058, 32110609940, 32110689306).

В конце 2021 года Чемпионат России по фигурному катанию был проведён за 48 млн. рублей, хотя получается, предыдущее аналогичное мероприятие обошлось городу в 7 млн. рублей. Закупки проводились единым поставщиком и цены были увеличены в 2-3 раза, что отмечается в акте комиссии КСП. Выявлены неэффективные расходы «Центра» по проведению Кубка и первенства Санкт-Петербурга по интерактивному футболу.

Поставлен под сомнение договор по предоставлению автотранспорта и указано на бездействие по взысканию неустоек, пеней и штрафов при ненадлежащем выполнении подрядчиками соответствующих договоров.

В 2022 году при проведении 4-го этапа легкоатлетического забега «Кубок губернатора Санкт-Петербурга». Похоже, сметы были раздуты в разы. К примеру, закупка № 32211596996 предполагала предоставление фотозоны за 150 тыс. рублей при средней рыночной цене 30 тысяч, предоставление одноразовых электронных чипов и стартовых номеров за 480 тыс. рублей при предложении на рынке в 100 тысяч. А схема организации дорожного движения потянула на один миллион, хотя должна делаться собственными силами.

Про проведённое в том же году физкультурное мероприятие «Медный всадник», мы уже коротко писали. Здесь руководители питерского спорта превзошли сами себя. Смета бюджетного финансирования здесь составила более 41 млн. рублей и была явно расписана под конкретного исполнителя (закупка № 32211466257). Взять хотя бы предоставление и обслуживание временных конструкций за почти 3 млн. рублей, при реальной их стоимости в 160 тысяч. А техническое обеспечение этапов (организация дорожного движения, которое всегда выполнялось собственными силами) обошлась бюджету почти 15 млн. рублей. Или организация трансляции для интернет сетей за 4 млн. рублей при реальной стоимости менее 150 тысяч. Как нам кажется, буквально каждый раздел сметы должен представлять интерес для правоохранительных органов, но, почему-то, не представляет. При этом было собрано стартовых взносов почти 30 млн. рублей.

При проведении «Кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону» (совсем не массовый вид спорта), где участвуют всего 70 человек, бюджетное финансирование покрывает все расходы в 3-5 раз. Проводя эти мероприятия почти раз в месяц, организаторы, видимо совсем не утруждаются менять баннеры, флаги, арки и прочую атрибутику, но не забывают раз за разом списывать средства, якобы, на изготовление новых (закупки № 32211799952 на сумму около 4 млн. рублей, № 32211028258 – почти 7 млн. рублей, № 32312067941 – снова около 7 млн. рублей).

Множество нарушений выявлено при организации и проведении культурно-массового мероприятия «Зона болельщиков финального турнира Чемпионата Европы по футболу 2020 года». Так «Центром подготовки» были приняты и оплачены услуги не соответствующие условиям договора и по завышенной стоимости с ООО «Би-Си-Эй» на сумму не менее 84.7 млн. рублей. Этой же компании выплачено около 350 млн. рублей за оказание услуг по разработке проектно-сметной документации, техническому обеспечению и проведению указанного мероприятия, однако подтверждения расходов подрядчиком предоставлено не было.

Многие отдельные материалы и оборудование были арендованы за суммы, значительно превышающие те, что были бы потрачены, если бы то же самое было бы приобретены в собственность. Например, затраты на противотаранное ограждение в результате превышены в 5.4 раза, сетчатое ограждение в 2.5 раза, дорожные знаки в 2.4 раза, видеооборудование в 2.3 раза. По подсчётам КСП на эти позиции в результате было потрачено более 32 млн. вместо 9.1 млн. рублей.

А тем временем, продолжаем рассказывать про «Зону болельщиков». «Указанные факты свидетельствуют о завышении цены на общую сумму не менее 6.2 млн. рублей, что повлекло избыточные расходы в указанной сумме, имеющие признаки причинения ущерба». Это один из пунктов результатов проверки. Ох уж эти пресловутые «признаки».

Далее. «…прибыль партнёров за счёт неисполнения отдельных услуг увеличилась на 12.6 млн. рублей (практически в два раза)».

Вывод напрашивается такой: в основном, завышение цен происходит в 2-3 раза от фактической стоимости, что наверное считается в ведомстве Антона Шантыря и Андрея Хорта вполне обыденным явлением. Но попадаются и экзотические случаи: в одном из договоров стоимость видеооборудования завышена в 5.7 раз, в другом в 6 раз. Цена отдельных позиций сметы по предоставлению ограждений завышена на сумму не менее 9 млн. рублей. А один из подрядчиков получил из средств бюджета Санкт-Петербурга сумму в 5.6 раз превышающую фактически понесённые им затраты.

Компаний, по всей видимости, работающих «в связке» с Антоном Шантырём, Андреем Хортом и Ольей Ивановой, на самом деле не так уж и много, и все они связаны с тем или иным нарушением, как указано в материалах КПК. Это, может быть уже упомянутое ООО «Би-Си-Эй», ООО АСК, ООО «Железный человек», индивидуальные предприниматели Левина, Уварова, Семёнова, Марченко и некоторые другие. Причём основная масса работ делается не этими компаниями, а субподрядчиками.

Имеются нередкие случаи явного дублирования многих позиций и, соответственно, двойных плат разным подрядчикам за одну и ту же выполненную работу, что также нашло отражение в материалах проверки.

Интересная тенденция выявлена по результатам проверки закупочной деятельности ГБУ «Невская волна», заключающаяся в расторжении госконтрактов с победителями электронных аукционов по соглашению сторон, что было неоднократно с поставщиками ООО «Джаз тур» и ООО «Сервис-В», которые побеждали в аукционах, предлагая откровенно демпинговые цены (в случае с ООО «Джаз тур» снижение составило 95.5 %). Затем они направляли письма в «Невскую волну» с просьбой расторгнуть контракт по соглашению сторон из-за неготовности подрядчика исполнять свои обязательства. С этим «Невская волна» неизменно соглашается, вместо того, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке с применением штрафных санкций и включением исполнителей в реестр недобросовестных поставщиков. Смысл этих схем думается объяснять не надо, он заключается в «выбивании с пробега» конкурентов. В итоге ООО «Сервис-В» имеет с «Невской волной» 63 контракта на сумму более 111.5 млн. рублей, из них 21 в стадии исполнения, а ООО «Джаз тур» 10 контрактов на сумму более 25.5 млн. рублей, из них в стадии исполнения один.

И в случае с «Невской волной» просматривается всё та же картина – необоснованные траты, завышенные цены и тому подобное. При изложении данных о её проверке дана определённая оценка творимому безобразию и выглядит она примерно так: «Формальный, а в некоторых случаях недобросовестный подход должностных лиц создаёт условия для неэффективного расходования средств, возникновению высоких коррупционных рисков». «Высокие коррупционные риски», по крайней мере, уже более внятно объясняет ситуацию, чем мифические «признаки причинения ущерба».

Может пора, наконец, и власть употребить?

Словосочетания «приняты и оплачены фактически не выполненные работы», «избыточные расходы бюджетных средств», «имеющие признаки причинения ущерба бюджету», «не подтверждены исполнительной документацией, а также не соответствуют условиям контракта» встречаются в материалах проверки практически в каждом пункте, а их далеко за сотню.

О нарушениях, связанных с завышением цен, избыточных расходах, неподтверждённых работах и услугах, оплаченных из городского бюджета можно писать долго и подробно, только кроме нас и жителей города эти суммы, улетающие из бюджета в никуда, по всей видимости, мало кого беспокоят. Во всяком случае, Смольному и правоохранительным органам они, похоже, не интересны.

И везде они имеют «признаки ущерба», эта фраза, повторяемая снова и снова, буквально по каждому виду деятельности спорткомитета, выливается во многие и многие миллионы рублей. Неужели материалы и этой проверки снова попадут в мусорную корзину и по её итогам, как и в прошлый раз, принятые меры ограничатся «составлением плана устранения выявленных замечаний». Это в нынешнее-то совсем непростое время, когда Президент России Владимир Путин вновь и вновь говорит о недопустимости нарушений бюджетной дисциплины.

Сделает ли какие-то выводы Александр Беглов по результатам последней проверки спорткомитета, покажет время. Сейчас, когда он фактически начал свою избирательную компанию, и то положение, что всё в городе находится под контролем Смольного, кроме городского бюджета, вряд ли его устраивает. Как на приведённом нами примере ведомства Антона Шантыря, где вполне применима поговорка «Нет ничего легче, чем тратить бюджетные деньги, ведь, кажется, что они не принадлежат никому».

«Четвёртая власть» озабочена, а Смольному всё равно?

Мы уже несколько раз писали о деятельности Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (спорткомитет).

В публикации «Один год из жизни спорткомитета» в январе 2021 года упомянули о прошлой проверке спорткомитета и подконтрольного ему ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями», в результате которой выявлено нарушений на общую сумму около 390 млн. рублей. В статье рассказано о вызывающей множество вопросов кадровой политике Антона Шантыря и видимой чехарде с выделениями средств на подготовку сборных команд, осуществляемую, кажется, по его личному усмотрению, без какой-либо привязки к достигнутым ими результатам. Писали, что зачастую спортивные мероприятия проводятся спорткомитетом не на площадках подведомственных городу спортивных сооружений, а, например, в частном спортивном комплексе «Нова Арена», за проведение которых из бюджета Санкт-Петербурга платятся десятки миллионов рублей.

Описаны некоторые, по нашему мнению имевшие место «несуразицы» с госконтрактами подконтрольного спорткомитету «Центра подготовки спортивных сборных команд» («Центр подготовки»), которому, в условиях пандемии, когда огромное количество соревнований и тренировочных процессов не проводилось по карантинным соображениям, выделялись и, кстати, продолжают выделяться, большие бюджетные суммы, несоразмерные фактическим тратам, ни по количеству, ни качеству проведённых мероприятий.

Сообщили о «странностях» по отношению председателя спорткомитета к Петербургской школе высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Тюкалова, описав злоключения одной из лучших спортивных школ Санкт-Петербурга. Мы предположили, что предложенное Шантырём выделение из неё гребного клуба «Знамя» имеет целью не развитие спортивной инфраструктуры, а совсем иные планы, обусловленные его заманчивым местоположением на Крестовском острове.

Редакцией по существу вопросов, поднятых в публикации, были направлены запросы губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину и прокурору города Сергею Литвиненко.

Из Администрации Санкт-Петербурга и ГУ МВД поступили ответы, размещённые в следующей статье «Перелётные деньги» от 11 мая 2021 года. Городская прокуратура, к сожалению, наш запрос проигнорировала. Из полученных ответов сложилось впечатление, что городская власть и правоохранительные органы всерьёз озабочены состоянием дел в спорткомитете, связанных с весьма спорными тратами средств городского бюджета. Увы, это впечатление оказалось, как показали последующие события, ошибочным.

В этом же материале приведены новые факты «странностей» с госконтрактами, как самого комитета, так и «Центра подготовки». Был задан резонный вопрос, как так получается, что чиновники отвечают, что «принимают меры», а спорткомитет под руководством Антона Шантыря продолжает транжирить бюджетные деньги, как ни в чём не бывало? По всей видимости, власть, в отличие от жителей Санкт-Петербурга и средств массовой информации, такие мелочи не интересуют.

14 октября 2022 года в материале «Комитет физкультуры без спорта», мы рассказали о том, как в Санкт-Петербурге проводятся мероприятия по борьбе с коррупцией, перечислив высокопоставленных чиновников, в отношении которых в самое последнее время были применены меры уголовного воздействия. Уголовные дела были возбуждены и должностные лица арестовывались практически за те же самые «прегрешения», о которых мы писали в своих публикациях о спорткомитете.

Вот только до «непотопляемых» Антона Шантыря и его первого заместителя Андрея Хорта и заместителя Ольи Ивановой эти меры, почему-то, никак не доходят.

Снова были приведены примеры подозрительных госконтрактов, в том числе при организации и проведении физкультурно-массовых мероприятий, в том числе под флагами похожими на знамёна ЛГБТ, как, например, проведённый 4 сентября 2022 года легкоатлетический пробег «Пушкин – Санкт-Петербург». Выкладки с конкретными цифрами, названиями фирм, номерами контрактов и сравнением рыночных цен и затраченных на проведение мероприятий бюджетными средствами, опять, видимо, никого не взволновали.

Сделает ли какие-то выводы Александр Беглов по результатам последней проверки спорткомитета, покажет время. Сейчас, когда он фактически начал свою избирательную компанию, и то положение, что всё в городе находится под контролем Смольного, кроме городского бюджета, вряд ли его устраивает. Как на приведённом нами примере ведомства Антона Шантыря, где вполне применима поговорка «Нет ничего легче, чем тратить бюджетные деньги, ведь, кажется, что они не принадлежат никому».

Семён Калинин

Оригинал материала: “Наша Версия”