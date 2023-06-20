В Москве столкнулись рейсовый автобус и грузовик
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На юге Москвы произошло ДТП с участие рейсового автобуса ЛиАЗ и грузовик марки Shacman. А результате чрезвычайного происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.
Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на осведомленный источник. Уточняется, что авария произошла на улице Подольских Курсантов, около дома №22Б.
На момент ДТП в автобусе не было пассажиров, однако из-за сильного удара смялась кабина водителя. Кадры из Новой Москвы публикует Пятый канал.
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