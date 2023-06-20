 

В РФ запустили продажи нового седана Volvo S90 из Китая по цене 7,3 млн рублей

20.06.2023, 12:05, Разное
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Российский дилер объявил о наличии в продаже нового седана Volvo S90 2023 модельного года.

Приобрести модель можно в топовой комплектации, которая оценивается в 7,3 млн рублей. В данной версии применили адаптивный круиз-контроль, датчики света и дождя, систему экстренного торможения и ряд других продвинутых опций. Также Volvo S90 имеет панорамный люк. Под капотом седана установлен 2-литровый бензиновый агрегат на 249 л.с. мощности.

Новинка получила передний привод и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Известно, что модель имеет версии и с полным приводом, однако для россиян предложен исключительно переднеприводный вариант транспортного средства. Остальные характеристики были объявлены ранее.


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