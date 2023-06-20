 

Мнение: Судьба гранатометчика

20.06.2023, 11:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Казани похоронили 37-летнего Руслана Хананова.

В 2009 году Руслан с золотой медалью окончил Казанское танковое училище. Но в 2012 году лейтенант Хананов уволился из армии, вернулся в Казань, работал инженером.

В июле 2022 года подписал контракт и получил назначение на должность командира гранатометного взвода в батальоне «Алга», сформированном в Татарстане.

В апреле 2023 года батальон «Алга» перебросили под Артемовск (Бахмут).

Ночью 10 июня Руслан Хананов подорвался на мине.

Хананов посмертно награжден орденом Мужества. У него остались трое детей.

Никто из руководителей республики или Казани проститься с офицером не пришел. Ограничились венками. И делегировали выступить на панихиде главу Госалкогольинспекции Татарстана, экс-министр МВД по Карачаево-Черкесии, бывшего замначальника криминальной милиции МВД по РТ, генерала Жаудата Ахметханова.

Генерал сказал:   «Вооруженные силы России продолжают выполнять задачи специальной военной операции. Наши доблестные войска, воины выполняют свой священный долг. Солдаты и офицеры, среди которых граждане Республики Татарстан, с честью выполняют свой воинский долг. Так погиб наш товарищ, старший лейтенант Хананов Руслан Радикович. Его недолгая, но яркая жизнь — это пример служения Отечеству».

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Техническое. 20.06.2023

20.06 / Мнение: Египет вступает в БРИКС, Израиль не против бандеровцев, европейское ворьё продолжает воровать

20.06 / Белые джинсы для работы. С чем сочетать их для создания идеального образа

20.06 / “Даже в дерзких мечтах не могла представить, что жизнь будет связана с актерством”: Анна Нахапетова о профессии, службе в театре и строгости с детьми

20.06 / Мнение: О начавшейся игре за спиной у Путина… Его аккуратно сливают?

20.06 / Дугин, Малофеев, Проханов и Ткачёв в эфире «Царьграда» обсудили, несёт ли каждый израильтянин ответственность за оккупацию территории Сирии

20.06 / Создали двигатель внутреннего сгорания для сельхозтехники

20.06 / Если «Агора»* не идет к Минюсту…

20.06 / Назван способ избежать засорения слива

20.06 / Рупор кремлевской пропаганды: День Победы над Японией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика