Мнение: Судьба гранатометчика

В Казани похоронили 37-летнего Руслана Хананова.

В 2009 году Руслан с золотой медалью окончил Казанское танковое училище. Но в 2012 году лейтенант Хананов уволился из армии, вернулся в Казань, работал инженером.

В июле 2022 года подписал контракт и получил назначение на должность командира гранатометного взвода в батальоне «Алга», сформированном в Татарстане.

В апреле 2023 года батальон «Алга» перебросили под Артемовск (Бахмут).

Ночью 10 июня Руслан Хананов подорвался на мине.

Хананов посмертно награжден орденом Мужества. У него остались трое детей.

Никто из руководителей республики или Казани проститься с офицером не пришел. Ограничились венками. И делегировали выступить на панихиде главу Госалкогольинспекции Татарстана, экс-министр МВД по Карачаево-Черкесии, бывшего замначальника криминальной милиции МВД по РТ, генерала Жаудата Ахметханова.

Генерал сказал: «Вооруженные силы России продолжают выполнять задачи специальной военной операции. Наши доблестные войска, воины выполняют свой священный долг. Солдаты и офицеры, среди которых граждане Республики Татарстан, с честью выполняют свой воинский долг. Так погиб наш товарищ, старший лейтенант Хананов Руслан Радикович. Его недолгая, но яркая жизнь — это пример служения Отечеству».

Фотографии отсюда

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