 

Министр науки и технологий подчеркнул важность возвращения ИТ-специалистов в Россию

20.06.2023, 11:50, Разное
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В РФ не было необходимости в специальной программе для ИТ-специалистов, так как они активно возвращаются. Такое заявление сделал Максут Шадаев – директор Министерства цифровых технологий.

“Хорошая новость в том, что пока мы работали, они вернулись (ИТ-специалисты). Все рекрутинговые платформы это показывают. Цифра, я считаю, значительная. Министр сказал, что нет оснований для отдельной программы”, – говорится в сообщении Шадаева. Глава ведомства отметил, что программа “обратного переезда” для IT-специалистов, обсуждающаяся в Минфине еще в 2022 году, больше не нужна. Шадаев также добавил, что несколько российских ИТ-фирм подтвердили тенденцию возвращения работников.

Через одну-две недели министр сможет предоставить более подробные данные о том, сколько специалистов вернулось. Максим Паршин, заместитель директора Министерства финансов в апреле заявил, что зарплаты ИТ-специалистов выросли на 19% за последний год. При этом он признал, что в сфере ИТ-специалистов существует “большой дефицит”.

В апреле исследование, проведенное консалтинговой компанией “Яков и партнеры” (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и HeadHunter, показало, что российские работодатели чувствуют себя не в состоянии найти ИТ-персонал. Наиболее востребованными навыками являются программирование и веб-программирование.


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