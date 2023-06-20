 

Россияне назвали главные интернет-тренды

20.06.2023, 11:50, Разное
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Индекс трендов показал, что подростки назвали короткие видеоролики, технологии “умного дома” и видеоигры главными интернет-трендами. Среди уходящих трендов в области технологий среди подростков – криптовалюта, NFT и социальные сети Yappy.

Кроме того, 60 процентов подростков в возрасте от 12 до 17 лет сказали, что они или члены их семей используют VPN. YouTube по-прежнему является самым популярным видеосайтом среди детей (79%).TikTok – самая популярная социальная сеть для детей и подростков (43%), за ней следует ВКонтакте (41%), затем Instagram* (13%).VK Music был самым популярным музыкальным сервисом для подростков 12-17 лет (52%).

Яндекс Музыка была самым популярным музыкальным сервисом среди возрастной группы от четырех до восьми лет, за ней следовала VK Music.В августе 2022 года исследовательский центр Pew Research Center опросил американских подростков об использовании ими социальных сетей. По данным респондентов, 95% американских подростков смотрят YouTube. 19% респондентов сказали, что смотрят видео на YouTube “почти всегда”, а 41% – “несколько раз в день”.

* запрещен на территории РФ и признан экстремистским.


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