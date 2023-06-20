На смену кружевам в ретро-стиле пришли платья с неожиданными вырезами: идеи образов на лето

Когда дело доходит до платьев, у всех разные предпочтения и представления о том, какие фасоны являются наиболее привлекательными.

Один из классических дизайнов – платья с вышивкой. Хотя такие изделия смотрятся симпатично, но также они могут казаться очень устаревшими в зависимости от принта. Кроме того: несмотря на то, что платья с вышивкой — легкий путь к презентации луков в эстетике загородного дома, далеко не все хотят выглядеть так, будто собираются порезвиться в поле.

Какие же платья выбрать, чтобы выглядеть одновременно стильно и современно?

Обратите внимание на новый тренд: платья с вырезами. Ошибочно полагать, что они подходят исключительно в тех случаях, когда вы собираетесь на дискотеку или на вечеринку. Платья с вырезами представлены в разных дизайнах, а потому вам не составит труда выбрать то изделие, которое подойдет для повседневной носки и в котором вы будете выглядеть непринужденно.

Рассматриваем, как стилизовать подобные изделия, и вдохновляемся идеями образов.

С кроссовками

Если вы не знаете, с чем носить платья с вырезами, начните с простого. Сочетание такого изделия с кроссовками — отличный способ разнообразить стиль. Спортивная обувь особенно понравится тем, кому не нравится носить туфли на каблуках и кто ищет комфорта и удобства.

С обувью на каблуках

Нравится носить обувь на каблуках? Не проблема. Многие платья с вырезами имеют длину миди или макси. Выбор обуви в минималистичном стиле поможет сосредоточить внимание на вашем платье, а также не позволит вам выглядеть визуально ниже из-за того, что ваши ноги закрыты. Конечно, сандалии подойдут к любому стилю платья с вырезом, будь то формальный или повседневный образ. Присмотритесь к тем сандалиям, которые имеют металлическую отделку.

Выбор цвета

Если вы планируете надеть свое платье с вырезом в отпуске, нейтральные цвета, такие как белый, оливковый и т.д. подойдут лучше всего. Нужно создать более соблазнительный образ? Тогда присмотритесь к красному платью.

Платье с эффектным принтом идеально подходит для того, чтобы заявить о себе. Просто убедитесь, что оно имеет только один или два выреза, так как платье со слишком большим количеством элементов будет выглядеть громоздко.

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Белоснежное платье-карандаш миди с вырезами идеально подходит для дневных мероприятий, требующих формального дресс-кода. Его можно носить с туфлями на каблуке или сандалиями.

Нужно платье для вечернего мероприятия? Забудьте о платье с вычурной вышивкой и выберите элегантное черное атласное макси-платье. Благодаря вырезу прямо под грудью и еще одному маленькому вырезу вокруг живота, его лестный макси-фасон практически создан для сочетания с каблуками.

Ищете платья для презентации непринужденного уличного лука, для отдыха, лета, отпуска? Тогда рассмотрите платье с вырезом из льна, в котором вам будет приятно и прохладно в жаркие дни.

Вырезы могут быть по бокам в районе талии. Для создания романтичного лука отдайте предпочтение изделию с принтом. Если нужно однотонное платье, тогда выберите трендовый ярко-зеленый цвет.

Мини-платья тоже актуальны. Можете выбрать изделие в стиле минимализма: например, в белом или в черном цвете. А можете рассмотреть принт тай-дай с причудливыми узорами.