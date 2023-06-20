“Ледяные специи”: как этим летом выглядит самый модный оттенок рыжего в окрашивании волос

Если вы из тех, кто включил поиск новой прически в свой список летних желаний, подумайте об окрашивании волос. Новый тренд текущего сезона носит название «ледяные специи» и предполагает рыжие оттенки. Причем чем ярче, тем лучше.

Трендовый цвет

Знаменитый парикмахер-стилист Софи Роуз Гаттерман рассказала, что рыжий цвет — тренд этого лета. Медный цвет «подчеркнет теплые тона вашей кожи».

Текстура волос не имеет значения, что делает его отличным вариантом для всех типов кожи.

Независимо от того, расчесываете ли вы естественные кудри или выпрямляете локоны, вы все равно будете выглядеть сногсшибательно в рыжем цвете.

Уход за волосами

Рыжие оттенки при окрашивании весьма капризные. После процедуры смены цвета волос ваши локоны будут нуждаться в особом уходе.

Чтобы ваш летний оттенок не тускнел слишком быстро, рекомендуется использовать безопасные средства для мытья волос, не содержащие сульфатов. Если вы моете волосы при прохладной температуре воды, ваш цвет дольше сохранится ярким.

Подбор одежды

Подбирайте одежду, чтобы она соответствовала вашему ярко-рыжему цвету волос. Есть несколько модных оплошностей, которые вы можете подсознательно совершить, если решите придерживаться тренда рыжих волос.

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Иногда красный и фиолетовый представляют собой серьезное цветовое столкновение, потому что оба оттенка слишком яркие и не сочетаются друг с другом, а перебивают друг друга.

Для любителей фиолетовой одежды есть выход – насыщенные медные волосы. Если боитесь экспериментировать, тогда отдавайте предпочтение одежде нейтральных цветов. Она гармонично смотрится с любым оттенком волос.

Изумрудно-зеленый, темно-синий и бежевый — также отличные цвета, которые можно сочетать с рыжими волосами. Универсальный вариант – черные вещи. Они особенно стильно смотрятся в сочетании с рыжими волосами.