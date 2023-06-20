 

«Вырубали целыми гектарами и слали в Китай» – ФБК* расследовал лесные пожары в Канаде

20.06.2023, 11:33, Разное
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Фонд борьбы с коррупцией* провёл расследование лесных пожаров, бушующих на территории Канады, и вскрыл коррупционную деятельность олигархов, связанных с Джастином Трюдо.

По мнению расследователей, канадские бизнесмены гектарами вырубали деревья и незаконно переправляли в Китай, а потом подожгли леса для сокрытия своих преступлений.

Глава ФБК Иван Жданов** утверждает, что основной причиной возникновения пожаров стали незаконные вырубки лесов соседей Трюдо по дачному кооперативу «Лафайет», а причиной их распространения – вопиющая коррупция и некомпетентность канадского МВД. В двухчасовом фильме присутствуют кадры, на которых канадский премьер лично награждает главу МВД генерала Анри Шатильона орденами и медалями, а потом появляются сцены полыхающего леса, который его подчинённые не могут получить.

По мнению ФБК, пожарные машины и вертолёты, которые должны были тушить пожары, произведены в Китае за коррупционные деньги от продажи леса.

– Трюдо создал просто грандиозную схему по разворовыванию народных богатств Канады, – говорит Жданов. – Вместо того, чтобы строить больницы, дороги и школы, трюдовские олигархи рубят драгоценную секвойю и другие породы деревьев и просто продают всё в Китай. Ни промышленности, ни науки в Канаде из-за них нет, а есть только экологические катастрофы, которые они сами же и устраивают. Я считаю, что Трюдо должен уйти и передать свой пост компетентным и демократическим политикам из ФБК.

*Организация, признанная экстремистской и нежелательной на территории РФ

** Лицо, признанное иностранным агентом

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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