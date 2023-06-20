В РПЦ пообещали создать аналог Doom

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Русская Православная Церковь (РПЦ) анонсировала свои планы по созданию духовного аналога знаменитой компьютерной игры «Doom». Это уникальное и беспрецедентное предприятие предполагает введение верующих в виртуальный мир библейских историй с элементами боевых схваток, многопользовательского режима и, как утверждают в церкви, «квестов, укрепляющих духовные ценности».

Проект, получивший рабочее название «Heaven’s Retribution» («Возмездие Небес»), говорят, вдохновлен такими событиями, как битва архангела Михаила с драконом, искушение Адама и Евы в раю и постепенное освобождение израильтян из египетского рабства.

«Наша задача — сделать игру, которая не только увлекательна, но и подчеркивает наши духовные ценности и нравственные уроки, которые мы хотим передать,» — заявил патриарх Кирилл на пресс-конференции, посвященной данному анонсу.

Однако, не все были удовлетворены этим объявлением. Критики игровой индустрии уже называют проект «невероятно абсурдным», подчеркивая, что концепция, в которой включены духовные уроки и аспекты экшен-игры, может оказаться слишком сложной для исполнения.

Однако РПЦ не волнует подобная критика. Патриарх Кирилл уверяет, что «создание игры – это еще одна форма проповеди, и мы должны использовать все доступные нам средства для достижения наших духовных целей».

В игре планируется использовать современные технологии виртуальной реальности, и РПЦ уже объявила о партнерстве с ведущими разработчиками VR-технологий. Необычно также то, что игра будет предлагать функцию «молитвенного баффа», которая позволит персонажам становиться сильнее за счет молитвы.

Из церкви утверждают, что игроки будут иметь возможность принимать решения, которые будут определять их «духовные очки», и влиять на ход игры. Эти «духовные очки» могут быть использованы для активации специальных способностей, таких как «Божественное вмешательство» и «Ангельская помощь».

«Мы создаем мир, где зло всегда будет присутствовать, но игроки будут иметь возможность бороться с ним, используя свою веру и духовные силы,» — добавил патриарх.

Среди других необычных аспектов проекта — сотрудничество с монахами и священнослужителями, которые работают в качестве консультантов по вопросам теологии и библейской истории, чтобы гарантировать достоверность игрового контента.

Однако, вопреки ожиданиям, «Heaven’s Retribution» не будет бесплатной. РПЦ планирует использовать вырученные от продажи средства на поддержание благотворительных проектов и ремонт церквей.

Проект вызвал большой интерес среди общественности и игровой индустрии. Некоторые игроки уже проявляют интерес к игре, считая, что это будет своего рода эксперимент, который стоит посмотреть.

Ожидается, что «Heaven’s Retribution» будет запущена в конце следующего года. Однако, до этого момента РПЦ планирует провести ряд открытых бета-тестов для получения отзывов от сообщества и улучшения игры перед окончательным выпуском.

Итак, готовы ли мы принять «Doom», наполненный библейскими историями и духовной силой, или это просто абсурдное предприятие, которое обречено на провал? Время покажет.

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