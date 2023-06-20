Русские там как дома — польская туристка в шоке от «маленькой Москвы» в Турции

Культурный шок и желание как можно быстрее убежать — такими словами польская туристка Малгожата описывает свои впечатления от Махмутлара, курорта на турецком побережье Средиземного моря вблизи Аланьи. Она сетует, что в Турции не только русские говорят на русском, но даже турки! Продавцы, предлагавшие ей купить футболку с фамилией польского футболиста Левандовского, общались с ней по-русски, а не по-английски, пишет Onet.



АР

Польская туристка Малгожата провела короткий отпуск в Турции и решила поделиться своими впечатлениями с порталом Onet. «Я была в Аланье в мае, практически перед выборами. Турки, не оказывающие поддержку нынешнему президенту, мечтали о Кемале — противнике Эрдогана, который обещал прогнать россиян из Турции. Я была в шоке, потому что всегда думала, что местные в восторге от их присутствия, ведь их здесь принимают как королей», — пишет она в своём открытом письме.

Вместе с тем туристка обратила внимание на крайности в подходе турок к россиянам. Одни жалуются на «корыстную дружбу» Эрдогана с российским президентом, а с другой стороны, жители были в ужасе, когда россиянам прекратили выдавать виды на жительство, потому что это они приносят больше всего денег.

По её мнению, занятно и то, что турки не в состоянии отличить россиян от украинцев, и одни говорят о «Маленьком Киеве», другие о «Маленькой Москве» и русскоязычном мире. Более того, «враждующие друг с другом нации» часто живут здесь бок о бок, что польской туристке очень сложно понять. Впрочем, она сама не в состоянии отличить их, хотя внешне очень похожа как на русскую, так и на украинку. Это создало дополнительный дискомфорт для неё.

Малгожата также негодует, что русские не утруждают себя и обращаются к туркам на русском языке. «(…) ведь их язык должен знать каждый, в том числе я. Я никогда в жизни не слышала, чтобы они перешли на английский, они всегда говорят на своем языке в любой ситуации, требуя, чтобы другие тоже говорили по-русски. Может в России, но не в Турции!», — требует туристка.

Она отмечает, что обнаружила множесто вывесок, рекламных объявлений и афиш на русском языке. И та же ситуация на рынках: здесь русские чувствуют себя как дома, общаясь с продавцами на родном языке. «Со мной тоже все говорят по-русски, но я им отвечаю по-английски, что я не из России. Похоже, они мне не верят (…)», — жалуется она.

Полька признаёт, что в Махмутлар у неё случился культурный шок и возникло лишь одно желание — бежать подальше, без всяких объяснений. Она также стала избегать посещения ресторанов, потому что все приветствия были исключительно на русском языке. В своём письме она также рассказывает про эпизод в магазине с поддельными товарами. «Я беру манекен с футболкой Левандовского. Я спрашиваю по-английски, какая цена. Я слышу ответ на русском языке. Я показываю ему, что это ведь Левандовский, поляк, и я тоже полька. «Да, да, десять евро». Я просто плевалась от бешенства», — признаёт она.

Быстро развивающийся курорт на турецком побережье Средиземного моря в 10 км от города Аланья, Махмутлар, который пригляделся россиянам, по мнению польский туристски, похож на Лас-Вегас — город в глуши с высокими зданиями. «Я думаю о том, сколько же тысяч россиян приехало сюда. Только белые лица на улицах, никаких турок», — констатирует Малгожата. В торговых центрах курорта бегают одни русские дети, а в туалетах можно встретить лишь русских женщин. «(…)Махмутлар завоевали россияне, которые относятся к курорту, как к малой родине», — подчёркивает она. По её мнению, это фраза спугнёт любого поляка, который вряд ли когда-то захочет купить здесь квартиру.

«Возвращаясь в Аланью, я размышляла — удастся ли Ривьере сохранить свою турецкость? Или скоро мы будем летать в Российскую империю на отдых? Устоят ли турки перед сотнями въезжающих россиян, или они и дальше будут с улыбкой встречать их на порогах своих магазинов? Ведь это именно они набивают целые сумки покупками, скупают всё подряд и оставляют больше всего денег», — резюмирует она в письме, опубликованном в Onet.

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