Невропатолог Шиндряева: Икота – признак инсульта и рака

Постоянная икота может быть признаком серьезных медицинских проблем. Такое заявление сделала врач-невролог Наталья Шиндряева.

Икота может быть признаком рака или инсульта. Специалист пояснила “Ленте.ру”, что распространенными причинами икоты являются слишком холодная или горячая пища, алкогольные или газированные напитки, стресс и переедание. Икота обычно непродолжительна. При длительной икоте, продолжающейся несколько дней, необходимо обратиться к врачу.

Невролог Шиндряева добавила: “Икота является признаком повреждения блуждающего нерва или диафрагмы вследствие зоба (гипертрофии щитовидной железы), кисты пищевода, грыжи диска, заболеваний почек и диабета”. Икота также является признаком интоксикации и расстройств нервной системы.

Эксперты также перечислили некоторые из наиболее опасных заболеваний, которые могут вызвать икоту. В их число входит инсульт, рак пищевода, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, энцефалит, нейросифилис, пневмония. Травма головы может привести к повреждению мозга.