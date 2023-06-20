 

Невропатолог Шиндряева: Икота – признак инсульта и рака

20.06.2023, 10:34, Разное
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Постоянная икота может быть признаком серьезных медицинских проблем. Такое заявление сделала врач-невролог Наталья Шиндряева.

Икота может быть признаком рака или инсульта. Специалист пояснила “Ленте.ру”, что распространенными причинами икоты являются слишком холодная или горячая пища, алкогольные или газированные напитки, стресс и переедание. Икота обычно непродолжительна. При длительной икоте, продолжающейся несколько дней, необходимо обратиться к врачу.

Невролог Шиндряева добавила: “Икота является признаком повреждения блуждающего нерва или диафрагмы вследствие зоба (гипертрофии щитовидной железы), кисты пищевода, грыжи диска, заболеваний почек и диабета”. Икота также является признаком интоксикации и расстройств нервной системы.

Эксперты также перечислили некоторые из наиболее опасных заболеваний, которые могут вызвать икоту. В их число входит инсульт, рак пищевода, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, энцефалит, нейросифилис, пневмония. Травма головы может привести к повреждению мозга.


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