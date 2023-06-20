Центральный банк Китая снизил годовую процентную ставку по первоклассным кредитам

AFP сообщает, что Народный банк Китая снизил годовую ставку кредитования (LPR) для первоклассных заемщиков на 0,1 процентного пункта, до 3,55%. В последний раз она была снижена в августе 2022 года.

Процентные ставки по пятилетним кредитам снизились впервые за десять месяцев и составили всего 4,2%. LPR влияет на ставки погашения по новым и выданным кредитам. В 2022 году процентная ставка была повышена на 0,05 процента годовых. Первоклассный заемщик определяется как предприятие с прочным финансовым положением и высоким кредитным рейтингом.

Стоимость ипотечного кредита определяется ставкой задолженности за пять лет, а также другими факторами.