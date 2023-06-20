Как грудное вскармливание может способствовать защите матерей от развития диабета 2-го типа в будущем

Сотрудники Йельского университета выяснили, что грудное вскармливание увеличивает число клеток, которые вырабатывают инсулин в поджелудочной железе. Лактация способна защищать женщин от развития диабета 2-го типа в будущем. Такие выводы ученые сделали благодаря результатам эксперимента.

Исследование

Эксперты наблюдали за состоянием мышей, которые недавно родили детенышей. Самок разделили на две группы. Одни мыши кормили потомство грудью. У других отняли детенышей сразу после рождения. Через месяц самки в обеих категориях имели примерно одинаковый вес. Однако у не кормящих было больше метаболически активного жира, повышающего риск диабета. А в поджелудочной железе наблюдалось меньше клеток, вырабатывающих инсулин. Такие самки имели больше резистентности к инсулину. Этот фактор повышает вероятность развития диабета.

Эксперимент с участием людей

В период беременности в женском организме активизируются все обменные процессы. Если какой-то из них нарушается, может возникнуть диабет.

Особенно, если женщина предрасположена к нему из-за возраста, лишнего веса или других факторов.

Сотрудники Корейского института передовых технологий провели эксперимент с участием людей, который доказал, что кормление грудью снижает вероятность диабета.

В исследовании приняли участие 174 женщины. 85 молодых мам кормили грудью. 89 женщин использовали смеси.

Медики отслеживали состояние молодых матерей в течение двух месяцев после родов. А также ежегодно на протяжении 3 лет.

Выяснилось, что у кормящих женщин формируется намного больше бета-клеток, отвечающих за выработку инсулина (вещества, снижающего уровень сахара в крови и уменьшающего вероятность диабета). Эксперты предполагают, что этот процесс вызван повышением концентрации пролактина. Гормон отвечает за выработку молока.

Специалисты рекомендуют молодым мамам по возможности максимально долго кормить детей грудью.

Это улучшает здоровье не только младенцев, но и самих женщин.