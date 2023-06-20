В составе костюма или с бюстье и тяжелыми ботинками: сочетаем шорты с тем, что уже есть в гардеробе для стильных летних образов

Шорты являются основным элементом почти каждого летнего гардероба. Они остаются в моде на протяжении длительного времени. Большим преимуществом является то, что шорты представлены в широком разнообразии, поэтому, можно легко выбрать наряд, выполненный в совершенно любом стиле.

Будь то добавление блейзера, боди, модного топа, блузы, есть бесчисленное множество способов стилизовать этот наряд и сделать эффектным.

Вот подборка самых популярных и модных шорт, с помощью которых можно легко создать совершенно любой образ.

С бюстье

Можно создать красивый образ с шортами, если сочетать их с модным бюстье, похожим на нижнее белье. Затем добавить немного дерзости и шарма, надев массивные байкерские ботинки, чтобы завершить образ. Блейзер также может помочь сбалансировать образ.

Шорты-бермуды

Если хочется носить шорты, но при этом нет желания слишком сильно оголяться, то стоит выбрать для себя бермуды. Этот наряд поможет легко создать индивидуальный стиль, который будет иметь изюминку.

Этот наряд можно сочетать с красивой рубашкой. Это позволит создать повседневный, но роскошный вид. Также можно сочетать бермуды с простой хлопковой майкой или футболкой. Можно немного поэкспериментировать с принтами и узорами.

Добавить ремень

Стильные и модные аксессуары имеют большое значение, так что нужно просто заправить топ в шорты и добавить эффектный ремень. Это позволит создать красивый и модный образ.

Вместо топа можно надеть боди, чтобы создать более привлекательный вид.

Выбрать черный наряд

С помощью черных шорт можно создать невероятно стильный и модный образ, который точно привлечет к себе внимание. Отлично будет смотреться пара со складками спереди.

Дополнить все это можно подходящим свитером и сапогами до колен.

Винтажный стиль

Короткие джинсовые шорты можно красиво стилизовать при помощи вещей, выполненных в винтажном стиле. Отличным вариантом станут вязаные кардиганы, топы с вышивкой.

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Многослойный наряд

Когда дело доходит до стилизации шорт, не стоит забывать о многослойности. Можно создать образ в стиле ретро, надев вязаный жилет поверх вышитой блузки с пышными рукавами и стильные шорты.

Чтобы завершить образ, нужно просто добавить красивые аксессуары и обувь, например массивные армейские ботинки и большой бант, чтобы придать образу индивидуальность.

Цветочный наряд

Джинсовые шорты отлично смотрятся с любой футболкой. Однако если хочется создать женственный и милый наряд, нужно просто сочетать их с блузкой с оборками или цветочным принтом. Также стоит добавить сумку из рафии или плетеную сумку.

Костюм

Отличным решением станет комплект, состоящий из удлиненного жакета и структурированных шорт с высокой талией. Это выглядит действительно невероятно.

Шорты с высокой талией

Отлично будут смотреться шорты с высокой талией и красивым принтом. Добавив модный топ, можно сделать образ элегантным. Дополнить все это можно парой эспадрилий.

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Со структурированными топами

Можно несколько сбалансировать обрезанные джинсы с помощью красивого топа. Сверху можно накинуть красивую и модную рубашку.

Добавить модное боди

Стильные боди могут стать отличным дополнением к шортам. Сверху стоит надеть удлиненный блейзер. Что касается обуви, то можно выбрать туфли на каблуках или балетки. Также стоит добавить модные аксессуары.

С рубашкой

Отличным решением станет сочетание подходящей пары шорт с рубашкой на пуговицах. Можно выбрать наряд, выполненный как в нейтральных, так и в ярких тонах.

Дополнить создаваемый образ можно при помощи красивых босоножки, чтобы сделать наряд более элегантным и роскошным или же можно надеть просто балетки для создания простого повседневного наряда.