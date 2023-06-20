Рекорд ЕС — 45% испанцев, арендующих жильё, находятся на грани бедности

Почти половина испанцев, снимающих жильё в аренду, находятся под угрозой бедности и социальной изоляции, пишет El Mundo со ссылкой на Eurostat. Как поясняет издание, причины этого рекордного для ЕС показателя кроются не только в повышении стоимости аренды, но также в инфляции и в минимальном росте зарплат.



AP

45% испанцев, снимающих жильё в аренду — за исключением тех, кто платит субсидированную арендную плату по цене ниже рыночной — подвержены риску бедности или социальной изоляции, пишет El Mundo со ссылкой на Eurostat.

Как отмечает издание, это рекордный показатель по странам ЕС.

Ни в одной другой стране Евросоюза нет такой доли арендаторов, находящихся под угрозой бедности или изоляции, говорится в статье. В случае Испании речь идёт о людях, которые располагают доходом менее 9500 евро в год или трудятся не более 20% своего потенциального рабочего времени.

Следом за Испанией идёт Мальта, где арендаторов на грани бедности — 42,4%; Румыния— 37,8%; Бельгия — 37%; Италия — 36,3% и Литва с 34,9%. Средний показатель по Европейскому союзу составляет 31,4%, а страной с наименьшей уязвимостью арендаторов являются Нидерланды, где только 14,3% подвержены риску бедности и изоляции.

Высокая уязвимость арендаторов в Испании вызвана различными причинами, поясняет El Mundo. Во-первых, сильным ростом цен на аренду жилья. По данным портала Fotocasa, за последние десять лет арендная плата выросла на 51,4%, при этом зарплаты в стране за этот период увеличились всего лишь на 3,4%.

К этому добавляется влияние инфляции последних трёх лет, которая сделала жизнь дороже и снизила покупательную способность испанских семей. В результате, жители Испании сталкиваются не только с более высокой арендной платой, но и с подорожанием товаров и услуг, при этом их доходы не увеличиваются соразмерным образом.

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