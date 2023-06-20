 

Рекорд ЕС — 45% испанцев, арендующих жильё, находятся на грани бедности

20.06.2023, 9:57, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Почти половина испанцев, снимающих жильё в аренду, находятся под угрозой бедности и социальной изоляции, пишет El Mundo со ссылкой на Eurostat. Как поясняет издание, причины этого рекордного для ЕС показателя кроются не только в повышении стоимости аренды, но также в инфляции и в минимальном росте зарплат.


AP

45% испанцев, снимающих жильё в аренду — за исключением тех, кто платит субсидированную арендную плату по цене ниже рыночной — подвержены риску бедности или социальной изоляции, пишет El Mundo со ссылкой на Eurostat.

Как отмечает издание, это рекордный показатель по странам ЕС.

Ни в одной другой стране Евросоюза нет такой доли арендаторов, находящихся под угрозой бедности или изоляции, говорится в статье. В случае Испании речь идёт о людях, которые располагают доходом менее 9500 евро в год или трудятся не более 20% своего потенциального рабочего времени.

Следом за Испанией идёт Мальта, где арендаторов на грани бедности — 42,4%; Румыния—  37,8%; Бельгия — 37%; Италия — 36,3% и Литва с 34,9%. Средний показатель по Европейскому союзу составляет 31,4%, а страной с наименьшей уязвимостью арендаторов являются Нидерланды, где только 14,3% подвержены риску бедности и изоляции.

Высокая уязвимость арендаторов в Испании вызвана различными причинами, поясняет El Mundo. Во-первых, сильным ростом цен на аренду жилья. По данным портала Fotocasa, за последние десять лет арендная плата выросла на 51,4%, при этом зарплаты в стране за этот период увеличились всего лишь на 3,4%.

К этому добавляется влияние инфляции последних трёх лет, которая сделала жизнь дороже и снизила покупательную способность испанских семей. В результате, жители Испании сталкиваются не только с более высокой арендной платой, но и с подорожанием товаров и услуг, при этом их доходы не увеличиваются соразмерным образом.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Focus – возросшая боевая слаженность и техническое превосходство российской армии стали «неприятным сюрпризом» для украинского наступления

20.06 / “Передвигается с трудом”: девушка сына Королевой потрясла публику

20.06 / “Будем жестко отслеживать”: Милохину прочат карьеру дворника

20.06 / Собянин принял решение о комплексном развитии промзоны “Калибр”

20.06 / В Москве в 2023 году построят четыре автомобильных моста

20.06 / Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях при покупке абрикосов

20.06 / “Бывают нервные срывы”: Появились свежие данные о состоянии Костомарова на реабилитации

20.06 / В Пресненском районе Москвы по реновации построят дом с подземной парковкой

20.06 / В Москве столкнулись рейсовый автобус и грузовик

20.06 / Русские там как дома — польская туристка в шоке от «маленькой Москвы» в Турции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика